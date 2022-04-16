16 Nis 2022 - 14:20- Gündem G: 16 Nis 2022 - 14:22

Bayram ziyaretleri ağzınızın tadını bozmasın

Ramazan bayramı yaklaşırken, İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Filiz Çalışkan, bayram ziyaretlerinde bulunacakları aşırı tatlı tüketimi konusunda uyardı. Şerbetli tatlı yerine kuru meyve, kuruyemiş ,sütlü tatlıların tüketilmesini öneren Çalışkan karbonhidratlı yiyeceklerden de uzak durulması gerektiğini söyledi.
Bayram ziyaretleri ağzınızın tadını bozmasın mask

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Filiz Çalışkan bayram ziyaretlerinde bulunacakları aşırı tatlı tüketimi konusunda uyardı. Şerbetli tatlı yerine kuru meyve, kuruyemiş, sütlü tatlı tüketilmesini öneren Çalışkan, “ Ramazan ayındaki oruç süresince yeme düzeni değişenler, bayramla beraber yüksek kalorili yemekler ve tatlılarla bayram ziyaretlerinde ağırlanmamalı. Öncelikle vücudumuz için gerekli olan besin dengesini bozmadan bayramı geçirmeye çalışmalı, tamamen karbonhidratlı beslenmek yerine; et, bakliyat, süt ve süt ürünleri, sebze, meyve, kuruyemişlerden oluşan beslenme düzenimizi her zaman korumaya çalışmalıyız” dedi.

Dr. Filiz Çalışkan havaların da ısınmasıyla beraber bol su tüketimine özen gösterilmesi gerektiğini de hatırlatarak, “Gazlı içeceklerden kaçınmalı onun yerine, bitki çayları, ayran, az şekerli komposto ya da ev yapımı az şekerli limonatayı misafirlerimize ikram etmek çok daha sağlıklı olacaktır. Kafeinli içecekleri de çok fazla almamaya özen göstermeliyiz. Bayram ziyaretlerine mümkünse yürüyerek gitmek, hem kalori yakımını hem de hazmı kolaylaştıracağı için, bu güzel havalarda ilk tercihimiz olmalı. Adı üstünde şeker bayramı fakat misafirlerimize şerbetli tatlı, çikolata, şeker, hamur işi gibi hızlı kan şekerini yükselten gıdaları daha küçük porsiyonlar halinde ikram edelim. Onun yerine sütlü tatlılar, yaş veya kuru meyveler, kuruyemişler ikram edebilirsek çok daha sağlıklı olacaktır. Ayrıca tatlıyı geri çevirenlere ısrar edilmemelidir, özellikle diyabetli hastalarımız her zaman olduğu gibi bayramda da şekerli gıdaların tümünden uzak durmalı, beslenme düzeninden ayrılmamalıdır” diye konuştu.

"DİYABET VE KALP HASTALARI DAHA DİKKATLİ OLMALI"

Diyabet, hipertansiyon ve kalp hastalarının bayram ziyaretlerinde daha da dikkatli olmaları gerektiğini belirten Çalışkan “Sağlıklı beslenmeye bayramda da devam etmeli, yeme düzenlerini değiştirmemeliler. Sağlıklı olanlar da ilerde bu hastalıklara yakalanmamak adına, sağlıklı beslenmeyi ve egzersizi, yaşam biçimi haline getirebilmeli. Çağımızın pandemisi obeziteden ve getirdiği hastalıklardan ancak bu şekilde kurtulabiliriz" şeklinde konuştu.

16 Nis 2022 - 14:20 - Gündem

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