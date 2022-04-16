16 Nis 2022 - 15:26- Gündem G: 16 Nis 2022 - 15:28

Dereye gübre döken besicilik firmasına 367 bin TL ceza

Gölcük'te, dereye gübre dökerek sahilde kirliliğe neden olan besicilik firmasına, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nce 367 bin TL para cezası kesildi.
Dereye gübre döken besicilik firmasına 367 bin TL ceza mask

Önceki gün gübreyle kaplanan Kavaklı Sahili'nde kötü kokudan rahatsız olan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye belediye ekipleri geldi. İzmit Körfezi’ne dökülen Beyoğlu Deresi'nden gelen gübreyi temizlemek için yapılan çalışmada iş makineleri ile sahilden yaklaşık 360 ton gübre toplandı. Olayla ilgili inceleme başlatan Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, derenin üst kesimlerinde tesisleri olan besicilik firmalarını incelemeye aldı. Gübreyi döktüğü tespit edilen besicilik firmasına 367 bin TL para cezası uygulandı. 

16 Nis 2022 - 15:26 Kocaeli/ Gölcük- Gündem

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

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İzmitli - İsmini açıklayında kurbanda alış veriş yapmayalım!

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 16 Nisan 15:58

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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