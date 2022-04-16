Helal olsun size !

Genç Erkekler Futsal müsabakalarının Yıldızı Çayırova Şehit Er Mücahit Okur Proje Anadolu İmam Hatip Lisesi oldu. Daha önce Kocaeli’nde il birincisi olarak bölge yarışmaları için Karabük ilinde şehrimizi temsil eden okul takım bölge elemelerinde namağlup unvanını devam ettirerek Türkiye Liseler Arası Genç Erkekler Futsal elemelerinde yarı finale yükseldi. 17-20 Mart 2022 Tarihinde Samsun ilimizde gerçekleştirilen müsabakalarda spor liselerini de eleyerek Türkiye finaline yükselen okul başarıya imza attı.

TÜRKİYE FİNALİ KOCAELİ'DE OYNANDI

Aylarca devam eden antrenmanlar, antrenman aralarında atıştırmalıklarla geçiştirilen öğle yemekleri, günlerce süren kas ağrıları, sakatlıklar ve en önemlisi bu yoğun temponun sebep olduğu mental yorgunluk ve tüm bu zorluklara rağmen Kocaeli'de, Karabük'te, Samsun'da yirmiden fazla maçı, spor liselerini, Futbol federasyonunun bizzat koordine ettiği spor takımlarını, kadrosunda milli oyuncuları barındıran ve sınırsız imkanı olan rakiplerini yenen, her maç sonrası daha da hırslanan, yüzlerce takımın katıldığı organizasyonda ulaşılması çok zor olan Türkiye finalini gören, ayakta alkışlanacak bir performansla ikinciliği ve tüm Kocaeli'nin gönlünü kazanan okul takımı, her türlü övgüyü hak ediyor.

TÜRKİYE İKİNCİSİ, GÖNÜLLERİN BİRİNCİSİ

Gençlik ve Spor Bakanlığı Okul Sporları Türkiye Futsal Turnuvasında finallere kalarak 6-10 Nisan 2022 tarihleri arasında Kocaeli’yi temsil eden Çayırova Şehit Er Mücahit Okur Proje Anadolu İmam Hatip Lisesi, final maçlarında gösterdiği üstün mücadele ile Türkiye 2.si oldu. Okul müdürü Sedat Kotan konu ile ilgili şunları söyledi: “Çalışma, özveri, disiplin ve takım ruhu ile hareket etmenin en güzel örneğini yaşayarak başarının asla tesadüf olamayacağını gösteren okul yönetimimizi, beden eğitimi öğretmenimizi ve bütün oyuncularımızı tebrik ediyorum. Ayrıca tüm turnuvalar boyunca desteklerinden dolayı, Çayırova Belediyemize, Çayırova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze ve Çayırova Gençlik ve Spor Müdürlüğümüze okulumuz adına teşekkür ediyorum” dedi.