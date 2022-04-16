Kocaeli’de yaşamak artık daha zor

Ülkemizde özellikle 2021’in son aylarında daha çok hissedilen ekonomik kriz nedeniyle vatandaşlar zor günler yaşıyor. Asgari ücretin yüzde 50.54 zamlanmasının ardından krizin etkileri nedeniyle ‘ek zam gelecek mi?’ sorusu gündeme gelirken iktidar bu iddiaları yalanladı. Vatandaşların geçim zorluğunu her yerde hissederken, Kocaeli’de son 1 yılda vatandaşın en çok tercih ettiği kalemlerde değişimi inceledik. İlimizde geçtiğimiz yılın ilk üç ayının durumu ve bu yılın ilk üç ayının durumunu karşılaştırdık.

EKMEKTE %50, SİMİTTE %60 ZAM

Kocaeli’de en sık tartışma yaşanan ekmek fiyatlarında geçtiğimiz yıl mart ayına göre yüzde 50 zam yapılırken gramaj da düşürüldü. 2021 yılının ilk üç ayında 230 gram ekmek 2 TL’ye satılırken, Aralık ayında gramajı düşürülerek aynı fiyatta kaldı. 2022 yılında 200 gram ekmek 3 TL’ye satılmaya başlandı. 90 gram simit 2021 yılının ilk üç ayında 2,5 TL’ye satılırken yüzde 60 zam ile simit 4 TL’ye satılmaya başlandı. Ayrıca 90 gram olan simit 100 grama çıkarıldı.

ULAŞIM ÜCRETİNDE ÇOK CİDDİ ARTIŞ

Kocaeli’de ulaşım kalemlerinde de ciddi zam yapıldı. Şehir içi otobüslerde tam bilet 2021’in ilk üç ayında 3,5 TL iken, 2022’de 5,5 TL oldu. Öğrenci 1.75 TL’den 3,40’a, indirimli bilet ise 2,55 TL’den 3,80 TL’ye çıkarıldı. Şehir içi otobüslerde tam bilette yüzde 57,14, öğrenci yüzde 94,28, indirimli bilet yüzde 49,01 zam yapıldı. Tramvay ve deniz ulaşımında da zamlar yapıldı.

KİRAYA YÜZDE 150 ZAM GELDİ

2021’in konut fiyatları karşılaştırmasında İzmit Merkez’de 2+1 daire 1200 TL civarında kiralanırken, 2022 Mart ayı itibariyle kira 3 bin TL’yi buldu. Yüzde 150 kira zammının yanı sıra aynı yerde satılan bir dairenin fiyatı ortalama 260 bin TL civarında satışa çıkarılırken 2022’nin mart ayında ise 500 bin TL’den satışa çıkarılmaya başlandı. Konut fiyatlarında yüzde 100’e yakın zam yapıldı.

ÇENESUYU YÜZDE 38 ZAM YAPTI

Kocaeli’de üretilen ve tüketilen Çenesuyu’nun 19 litre (damacana) fiyatı geçtiğimiz yıl 13 TL’ye satılırken, 1 yılda yüzde 38 zam yapılarak 2022 yılı Ocak ayı itibariyle 18 TL’ye satılmaya başlandı. Kocaeli’de de bulunan bazı okulların eğitim ücretinde yüzde 100’e yakın zam yapmasının ardından Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) özel okullarda yapılacak zam oranına ilişkin yeni bir karar aldı. Buna göre 2022 yılında özel okullarda yapılacak zam oranı yüzde 36.73'ü geçmemesi kararlaştırıldı. Beyaz eşya fiyatlarının da 1 yılda yüzde 60 oranında arttığı belirtildi.

MOTORİNE %226

Geçtiğimiz yıl mart ayında Kocaeli’de kurşunsuz benzin ortalama 7 TL, Motorin 6,5 TL, LPG 4 TL iken 2022 mart ayında kurşunsuz benzin 19 TL, motorin 21,25 TL, LPG ise 11,60 TL’den satılmaya başlandı. Yani kurşunsuz benzine yüzde 171, motorine yüzde 226, LPG’ye ise yüzde 190 zam yapıldı.

ÇAYA ÇAY BAHÇESİNDE %66 ZAM

Kocaeli Kahveciler Esnaf Odası’nın yayınladığı tarifeye göre kahvehanede çay 2021 yılının ilk 3 ayında 2 TL’ye satılırken 2022’de 3 TL, kahve 5 TL’ye satılırken 2022’de 9 TL, çay ocağında çay 1,75’ten 2,5 TL kahve ise 4,5 TL’den 7,5 TL’ye, çay bahçesinde ise çay 3 TL’den 5 TL’ye, kahve ise 5,5 TL’den 11 TL’ye satılmaya başlandı. Yani kahvehanede çaya yüzde 50, çay ocağında yüzde 42, çay bahçesinde ise yüzde 66 zam geldi.

Kocaeli Kahveciler Esnaf Odası 2021 Mart-2022 Mart fiyat tarifesine göre:

ÜRÜN ADI MART 2021 MART 2022 YÜZDE(ARTIŞ)

KAHVEHANE TARİFESİ

Çay-Ihlamur-Oralet: 2 TL 3 TL %50

Kahve: 5 TL 9 TL %80

ÇAY OCAĞI TARİFESİ

Çay-Ihlamur-Oralet: 1,75 TL 2,5 TL %42

Kahve: 4,5 TL 7,5 TL %66

ÇAY BAHÇESİ TARİFESİ

Çay-Ihlamur-Oralet: 3 TL 5 TL %66

Kahve: 5,5 TL 11 TL %100

DOMATESE %320, PATATESE %325

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Hal’de geçtiğimiz yılın mart ayı ile 2022 yılının mart ayı arasında gıdalarda çok ciddi zam yapıldığı görüldü. Elma fiyatları yüzde 71, limon yüzde 150, biber (çarli) yüzde 221, sivri biber yüzde 143, domates yüzde 320, fasulye yüzde 180, patates yüzde 325, yüzde 153, soğana ise yüzde 300 zam yapıldı.

HAL FİYATLARI

ÜRÜN ADI (KG) 2021 MART 2022 MART YÜZDE (ARTIŞ)

Elma (Amasya) 7 TL 12 TL %71

Biber (Çarli) 7 TL 22,5 TL %221

Domates 5 TL 21 TL %320

Fasulye 12,5 TL 35 TL %180

Ispanak 2,5 TL 8 TL %220

Marul 2,5 TL 8,5 TL %240

Patates 2 TL 8,5 TL %325

Patlıcan 5,5 TL 21,5 TL %290

Salatalık 3,75 TL 9,5 TL %153

Soğan 1,25 TL 5 TL %300