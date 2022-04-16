16 Nis 2022 - 16:35- Gündem G: 16 Nis 2022 - 16:40

Müteahhitlerden SMA hastası Barkın’a iki ev bağışı geldi

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğünde komiser olarak görev yapan Barış Kaplan ile İzmit’te bir bankada çalışan Havva Kaplan’ın, SMA hastası çocukları Barkın Kaplan için ilimizde faaliyet gösteren iki inşaat firması birer evin gelirini bağışladı. Hayırsever iş insanları isimlerinin açıklanmamasını da istedi
Müteahhitlerden SMA hastası Barkın’a iki ev bağışı geldi mask

SMA Tip-1 hastası Yusuf Barkın Kaplan için, valilik onaylı başlatılan kampanyaya destekler giderek artıyor. En son olarak iki inşaat firması kampanya destek verdi ve şu an için hedefin %20’sine ulaşıldı. İlk inşaat firması Barkın için 450 bin TL ikinci firma ise 575 bin TL değerindeki evleri satarak valilik izinli hesaba yatırdı. Barkın’a destek için oluşturulan organizasyon, benzer desteklerin artması için uğraş veriyor.

SİZ DE 10 TL BAĞIŞLAMAK İSTER MİSİNİZ?

Valilik onaylı yardım kampanyası için tüm operatörlerden SMABARKIN yazıp 1901’e SMS göndererek 10 TL bağışta bulunabilirsiniz.

Daha fazla bağış için ise TL Hesabı: TR69 0001 5001 5800 7314 2730 30 / Havva Kanpara Kaplan,

Dolar Hesabı: TR18 0001 5001 5804 8020 7525 91 / Havva Kanpara Kaplan

Euro Hesabı: TR66 0001 5001 5804 8020 7526 00 / Havva Kanpara Kaplan’a hesap numaralarına bağışta bulunabilirsiniz.

16 Nis 2022 - 16:35 Kocaeli- Gündem

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