Çukurovalılar iftarda bir araya geldi

Otogar Yaşatma ve Güzelleştirme Derneği Başkanı Halil Baylam tarafından organize edilen, Özdilek AVM Genel Müdürü Ahmet İri, tarafından ağırlanan grup iftar öncesi bir araya gelerek sohbet etti. Gerçekleştirilen iftar yemeği, her meslekten Çukurovalıyı bir araya getirdi. İftar sonrası ise çay eşliğinde sohbet eden eski dostlar, keyifli bir Ramazan akşamı geçirdi.
İFTARA YOĞUN KATILIM
İftar programına Vali Yardımcısı Abdul Rauf Ulusoy, Kartepe Kaymakamı Altu Çolar, Cumhuriyet Savcısı Aydın Can, Kocaeli Ticaret Odası Meclis Başkanı Akın Doğan, Körfez Ticaret Odası Başkanı Recep Öztürk, KTO Meclis Başkanı Güngör Ayhan, TELEKOM Alemdar Müdürü Halit Yaşar Endeş, Mali Müşavir Mehmet Dolgun, Muhtar İbrahim Kavlak, Dr. Aytaç Cebesoy, Ökkeş Coşkun, KOÜ’ Öğretim Üyesi Necmi Özdemir, Matbacı Mehmet Şen, Avukat Hüseyin Acurman, Hamza Küpeli, Bilal Doğan, Hatil Yaşar, Mustafa Elbasan, Ticaret İl Müdürü Veysi Yavuz, Kaymakam Metin Yahşi, Dr. Mehmet Türkken, Kocaelispor Yöneticisi Bekir Halefler, Emekli Albay Mehmet Abay ve çok sayıda davetli katıldı.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.