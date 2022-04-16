16 Nis 2022 - 16:40- Gündem G: 16 Nis 2022 - 16:41

Çukurovalılar iftarda bir araya geldi

Otogar Yaşatma ve Güzelleştirme Derneği Başkanı Halil Baylam’ın davetiyle gerçekleştirilen iftar yemeğinde Çukurovalı eski başkan ve eski yöneticileri bir araya geldi
Çukurovalılar iftarda bir araya geldi mask

Otogar Yaşatma ve Güzelleştirme Derneği Başkanı Halil Baylam tarafından organize edilen, Özdilek AVM Genel Müdürü Ahmet İri, tarafından ağırlanan grup iftar öncesi bir araya gelerek sohbet etti. Gerçekleştirilen iftar yemeği, her meslekten Çukurovalıyı bir araya getirdi. İftar sonrası ise çay eşliğinde sohbet eden eski dostlar, keyifli bir Ramazan akşamı geçirdi.

İFTARA YOĞUN KATILIM

İftar programına Vali Yardımcısı Abdul Rauf Ulusoy, Kartepe Kaymakamı Altu Çolar, Cumhuriyet Savcısı Aydın Can, Kocaeli Ticaret Odası Meclis Başkanı Akın Doğan, Körfez Ticaret Odası Başkanı Recep Öztürk, KTO Meclis Başkanı Güngör Ayhan, TELEKOM Alemdar Müdürü Halit Yaşar Endeş, Mali Müşavir Mehmet Dolgun, Muhtar İbrahim Kavlak, Dr. Aytaç Cebesoy, Ökkeş Coşkun, KOÜ’ Öğretim Üyesi Necmi Özdemir, Matbacı Mehmet Şen, Avukat Hüseyin Acurman, Hamza Küpeli, Bilal Doğan, Hatil Yaşar, Mustafa Elbasan, Ticaret İl Müdürü Veysi Yavuz, Kaymakam Metin Yahşi, Dr. Mehmet Türkken, Kocaelispor Yöneticisi Bekir Halefler, Emekli Albay Mehmet Abay ve çok sayıda davetli katıldı.

16 Nis 2022 - 16:40 - Gündem

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