16 Nis 2022 - 16:40- Gündem G: 16 Nis 2022 - 16:41

Vali Yavuz: Kocaeli, turizmde hak ettiği yere en kısa zamanda gelecektir

Kültür ve Turizm Müdürü Fatih Taşdelen ve beraberindeki heyeti ağırlayan Vali Seddar Yavuz, "Kocaeli Turizm Master Planı ve Markalaşması çerçevesinde yapılan çalışmalarla birlikte Kocaeli artık daha çok vitrinde olacak ve hak ettiği yere en kısa zamanda gelecektir" dedi
Vali Yavuz: Kocaeli, turizmde hak ettiği yere en kısa zamanda gelecektir mask

Her yıl 15-22 Nisan tarihleri arasında kutlanan ve bu yılda 46’ncısı düzenlenecek olan Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında İl Kültür ve Turizm Müdürü Fatih Taşdelen ve beraberindeki heyet Vali Seddar Yavuz’u ziyaret etti. Taşdelen, Vali Seddar Yavuz’a İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün rozetini takdim ederek, Turizm Haftası münasebetiyle ilimizde gerçekleştirilecek, etkinlikler hakkında bilgi sunumunda bulundu.

"BERABER KOCAELİLİYİM DEMELİYİZ"

Vali Seddar Yavuz ziyarette yaptığı konuşmalarında, "Turizm Haftası'nın, turizm sektörünün ülke ekonomisindeki öneminin vurgulanması, ilimizin ve ülkemizin olumlu imajının turizm sektörüyle yakın ilişki içerisinde olan herkese anlatılarak bir farkındalığa ve hareketliliğe vesile olması en büyük temennimizdir. Valiliğimiz ve Büyükşehir Belediyemizin koordinesinde yürütülen Kocaeli Turizm Master Planı ve Markalaşması çerçevesinde yapılan çalışmalarla birlikte Kocaeli artık daha çok vitrinde olacak ve hak ettiği yere en kısa zamanda gelecektir. Bizler de Kocaeli’ye her yönüyle sahip çıkarak nerelisin dendiğinde nerede yaşadığımıza odaklanmalı ve Kocaeli’de yaşayan 2 milyonu aşkın hemşehrimizle beraber Kocaeliliyim demeliyiz" dedi.
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16 Nis 2022 - 16:40 - Gündem

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