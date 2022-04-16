İhtiyaç sahibi ailelerin market borçlarını ödediler

Kocaeli Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği (KOTSİAD), Ramazan ayında ‘zimem defteri’ geleneğini yerine getirdi. Körfez'de bu gelenek ilk kez hayat buldu. Bu çerçevede, bazı marketlerin veresiye defterlerine bakılarak zaruri ihtiyacı olan aileler tespit edildi. Dernekte toplanan paralarla, ailelerin marketlere olan borcu sıfırlandı. Öte yandan bir başka projenin de müjdesi verildi. Bayramdan sonra kimsesiz çocuklar için uçurtma şenliği düzenlenerek etkinliğin tüm masraflarının karşılanacağı belirtildi.

"STK OLARAK GURUR DUYUYORUZ"

Ortaya koydukları geleneği değerlendiren KOTSİAD Körfez Şube Başkanı Nedim Sarı, “Biz özellikle Ramazan aylarında KOTSİAD olarak sosyal projelerimize imzamızı atıyoruz. Bu anlamda da her sene olduğu gibi Ramazan’ın verdiği şevk ve huzurla yine yardımlarımızı yapmayı hedefliyorduk. Bölgemizde öyle bir etkinlik yapmak istedik ki farkındalık oluşturmak istedik. Yönetim kurulumuzdaki arkadaşlarımızla görüşerek STK olarak ihtiyaç sahiplerini en çok nerede bulabileceğimizin cevabını esnaftan temin edebileceğimizi düşündük. Dolayısıyla nakdi yardımlarımızı bu şekilde yapacağımıza karar verdikten sonra mahallemizde belirlediğimiz 3 tane esnaf arkadaşımızın yanlarına giderek ve en zaruri ihtiyaç sahiplerini bularak onlara yardımcı olmaya çalıştık. Bütün defter borçlarını kapatmış olduk. Aynı anda da onların semt bakkallarımızın aracılığıyla mağdur olan insanlarımızın kira borcu olduğunu fark ettik. Biz de bu arkadaşlarımıza elimizden geldiği kadarıyla kira yardımında da bulunduk" dedi.