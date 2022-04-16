Basit konaklamada süre uzatılmayacak

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, ‘Basit Konaklama Turizm İşletmesi Belgesi’ kapsamında hizmet verecek olan işletmelerin başvurularına bağlı olarak gerçekleştirdiği denetimlerine devam ediyor. İl Müdürü Fatih Taşdelen, 250 işletmeden bugüne kadar 103 başvurunun yapıldığını ve bunlardan 81 işletmeye belgelerinin verildiğini belirterek, “Basit Konaklama Tesisleri Plaj işletmelerinin belgelendirilmesine İlişkin yönetmelik kapsamında, 28.07.2021 tarihinden önce işyeri açma ve çalışma ruhsatı bulunan tüm konaklama tesislerinin Basit Konaklama Turizm İşletmesi Belgesi için Yönetmelik tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde İl müdürlüğümüze başvuruda yapmaları gerekmektedir” dedi.

“SON GÜNLERE BIRAKMAYIN”

Taşdelen devamında ise, “28.07.2021 tarihinden sonra işyeri açma ve çalışma ruhsatını almış konaklama tesislerinin ise ruhsat tarihinden 1 yıl içerisinde Bakanlığa e- devlet üzerinden başvuru yapmaları gerekmektedir. Verilen bu süre içinde hala basit konaklama turizm işletmesi belgesi bulunmayan tesislerimiz maalesef bundan sonra faaliyette bulunamayacaklar. Ayrıca bu tesislerin, iş yeri açma ve çalışma ruhsatı Bakanlığımızca yapılan bildirim üzerine yetkili idare tarafından iptal edilecek olup bu süre içerisinde başvuru yapmayan tesislere ek süre de verilmeyecektir” diyerek kimsenin mağdur olmaması ve son döneme bırakmaları için ellerini çabuk tutmaları gerektiğini söyledi.