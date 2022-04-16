16 Nis 2022 - 16:42- Siyaset G: 16 Nis 2022 - 16:43

Davutoğlu 19 Nisan’da İzmit’te
Davutoğlu 19 Nisan’da İzmit’te mask

Gelecek Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu, 19 Nisan Salı günü İzmit’e gelecek. Davutoğlu programında ilk olarak basın mensuplarıyla saat 15.30’da bir araya gelecek. Basın toplantısı Antik Barış Otel’de (Tepecik Mah. İstiklal Cad. 24 İzmit) gerçekleştirilecek. Basın toplantısının ardından Genel Başkan Davutoğlu, Gelecek Partisi İl Teşkilatı ile birlikte bir dizi ziyaretlerde bulunacak. Parti tarafından İstiklal Caddesi Belsa Plaza önünde iftar verilecek. İftarın ardından Davutoğlu ziyaretlerine devam edecek.

KOCAELİ İL BAŞKANLIĞI 19 NİSAN 2022 PROGRAMI

15.00                     Karşılama

15.30                     Basın Toplantısı (Antik Barış Otel)

17.00                     İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet’i Ziyaret

17.30                     Esnaf Gezisi (İzmit Şehir Merkezi)

19.30                     İftar Programı (Teşkilat Mensupları, Basın, STK, Oda Başkanları, Muhtarlar ve Vatandaşlar)

20.05                     Genel Başkan Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu’nun Konuşması

21.00                     Şehit Ailesi Ziyareti

22.00                     Teşkilat Mensupları ve Gençlik Buluşması

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16 Nis 2022 - 16:42 Kocaeli- Siyaset

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