Davutoğlu 19 Nisan’da İzmit’te

Gelecek Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu, 19 Nisan Salı günü İzmit’e gelecek. Davutoğlu programında ilk olarak basın mensuplarıyla saat 15.30’da bir araya gelecek. Basın toplantısı Antik Barış Otel’de (Tepecik Mah. İstiklal Cad. 24 İzmit) gerçekleştirilecek. Basın toplantısının ardından Genel Başkan Davutoğlu, Gelecek Partisi İl Teşkilatı ile birlikte bir dizi ziyaretlerde bulunacak. Parti tarafından İstiklal Caddesi Belsa Plaza önünde iftar verilecek. İftarın ardından Davutoğlu ziyaretlerine devam edecek.
KOCAELİ İL BAŞKANLIĞI 19 NİSAN 2022 PROGRAMI
15.00 Karşılama
15.30 Basın Toplantısı (Antik Barış Otel)
17.00 İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet’i Ziyaret
17.30 Esnaf Gezisi (İzmit Şehir Merkezi)
19.30 İftar Programı (Teşkilat Mensupları, Basın, STK, Oda Başkanları, Muhtarlar ve Vatandaşlar)
20.05 Genel Başkan Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu’nun Konuşması
21.00 Şehit Ailesi Ziyareti
22.00 Teşkilat Mensupları ve Gençlik Buluşması
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.