İzmit ve Azerbaycan okullarından ortak proje

İzmit Yarbay Refik Cesur İlkokulu Sınıf Öğretmeni Şule Kılıçkaya, Azerbaycan Celilabad /7 Nomreli Tam Orta Mektebadı’ndan Güler Bayramova ile birlikte kuruculuğunu yaptığı “Dijital Dünyanın Okur Yazar Çocukları-Literate Children of the Digital World” projesini başlattı
ÇALIŞMA ALIŞKANLIĞI KAZANDIRILACAK
Proje ile öğrencilerin dijital ve küresel dünyanın, doğanın, 21. yüzyıl becerilerinin uzantılarını, ortaya çıkan tüm etkinliklerde kullanarak dijital dünyanın okuryazar çocukları olmaları hedefleniyor. Proje sonunda öğrencilere medya mesajlarını akıl süzgecinden geçirebilme, dijital okuryazarlığı kapsayan etkinliklerle dijital bilgi oluşturma adına erken yaşta toplumsal bilinç geliştirme, öğrencilerin farklı yeteneklerini ortaya çıkarma, teknolojiyi doğru ve etkin kullanma, grup çalışmaları ile işbirliği içinde çalışma alışkanlığı kazandırılacak.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.