İzmit ve Azerbaycan okullarından ortak proje

İzmit Yarbay Refik Cesur İlkokulu Sınıf Öğretmeni Şule Kılıçkaya, Azerbaycan Celilabad /7 Nomreli Tam Orta Mektebadı’ndan Güler Bayramova ile birlikte kuruculuğunu yaptığı “Dijital Dünyanın Okur Yazar Çocukları-Literate Children of the Digital World” projesini başlattı

ÇALIŞMA ALIŞKANLIĞI KAZANDIRILACAK

Proje ile öğrencilerin dijital ve küresel dünyanın, doğanın, 21. yüzyıl becerilerinin uzantılarını, ortaya çıkan tüm etkinliklerde kullanarak dijital dünyanın okuryazar çocukları olmaları hedefleniyor. Proje sonunda öğrencilere medya mesajlarını akıl süzgecinden geçirebilme, dijital okuryazarlığı kapsayan etkinliklerle dijital bilgi oluşturma adına erken yaşta toplumsal bilinç geliştirme, öğrencilerin farklı yeteneklerini ortaya çıkarma, teknolojiyi doğru ve etkin kullanma, grup çalışmaları ile işbirliği içinde çalışma alışkanlığı kazandırılacak.