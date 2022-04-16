16 Nis 2022 - 16:43- Gündem G: 16 Nis 2022 - 16:44

İzmit ve Azerbaycan okullarından ortak proje
İzmit ve Azerbaycan okullarından ortak proje mask

İzmit Yarbay Refik Cesur İlkokulu Sınıf Öğretmeni Şule Kılıçkaya, Azerbaycan Celilabad /7 Nomreli Tam Orta Mektebadı’ndan Güler Bayramova ile birlikte kuruculuğunu yaptığı “Dijital Dünyanın Okur Yazar Çocukları-Literate Children of the Digital World” projesini başlattı

ÇALIŞMA ALIŞKANLIĞI KAZANDIRILACAK

Proje ile öğrencilerin dijital ve küresel dünyanın, doğanın, 21. yüzyıl becerilerinin uzantılarını, ortaya çıkan tüm etkinliklerde kullanarak dijital dünyanın okuryazar çocukları olmaları hedefleniyor. Proje sonunda öğrencilere medya mesajlarını akıl süzgecinden geçirebilme, dijital okuryazarlığı kapsayan etkinliklerle dijital bilgi oluşturma adına erken yaşta toplumsal bilinç geliştirme, öğrencilerin farklı yeteneklerini ortaya çıkarma, teknolojiyi doğru ve etkin kullanma, grup çalışmaları ile işbirliği içinde çalışma alışkanlığı kazandırılacak.
# ile

16 Nis 2022 - 16:43 - Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.434.138 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
KSO Şahabettin Bilgisu Çevre Ödülleri’ne başvurular uzatıldı mask
KSO Şahabettin Bilgisu Çevre Ödülleri’ne başvurular uzatıldı
Büyükşehir’in TIR’ı Ukrayna’da yemek dağıtımına devam ediyor mask
Büyükşehir’in TIR’ı Ukrayna’da yemek dağıtımına devam ediyor
Kentsel dönüşüm projesinde 47 hak sahibi kura heyecanı yaşadı mask
Kentsel dönüşüm projesinde 47 hak sahibi kura heyecanı yaşadı
Yesevi Ocağı’ndan Muhsin Yazıcıoğlu ahde vefa iftarı mask
Yesevi Ocağı’ndan Muhsin Yazıcıoğlu ahde vefa iftarı
CASPER, KOSTÜ’lü öğrencilere istihdam sağlayacak mask
CASPER, KOSTÜ’lü öğrencilere istihdam sağlayacak
İzmit ve Azerbaycan okullarından ortak proje mask
İzmit ve Azerbaycan okullarından ortak proje
Anket Sizce en güvenilir yatırım aracı hangisi?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL