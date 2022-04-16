“Darp girişiminde bulunanlar için suç duyurusunda bulunacağız”

Safi Derince Uluslararası Liman İşletmeciliği A.Ş. Kocaeli Derince Şubesi tarafından Deniz Mahallesi Liman Yolu Caddesi Derince Liman İşletmesi Sitesi adresinde yapılması planlanan Rıhtım, Dip Tarama, Granüler ve Kimyasal Depolama Tankı İlavesi Projesi’nin ÇED Toplantısı 14 Nisan Perşembe günü Derince Yelken Restaurant’ta gerçekleştirildi. Toplantı, halk ile liman işçileri arasında yaşanan tartışma ve tepkiler nedeniyle komisyon toplanamadığı için yapılamadı. Toplantıda ÇED Şube Müdürü Güneş Ekşi’nin tuttuğu tutanakta halkın bilgi edinme hakkını kullanmak istemediği belirtmesi ve Safiport'un Genel Müdürü’nün tutanağı imzalaması üzerine gerginlik ve arbede yaşandı. Tansiyonun yükseldiği ÇED Toplantısı hakkında Safiport yönetiminden açıklama geldi.

“DENİZ DOLGUSU YAPMA ZORUNLULUĞU”

Safi Derince Uluslararası Liman İşletmeciliği A.Ş.’den yapılan açıklamada, “Bilindiği üzere Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun 05.06.2014 tarihinde gerçekleştirilen ihalesi sonucu, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları’na ait Derince Limanı’nın işletme hakkı 39 yıllığına şirketimize devredilmiş olup; Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ve TCDD’nin taraf olduğu İşletme Hakkının Devrine İlişkin Sözleşme (İHDS) kapsamında tarafımızın söz konusu limanda deniz dolgusu yapma zorunluluğu bulunmaktadır” denildi.

“TÜM YATIRIMLAR TAMAMLANINCA LİMAN KAMUYA TESLİM EDİLECEK”

Safiport, “ Bir kamu limanı olan Derince Limanı’nın işletmesi süre bitiminde İHDS kapsamında yapılması zorunlu tüm yatırımlar tamamlandıktan sonra liman kamuya teslim edilecektir. Zira, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ve TCDD ile imzalanan İHDS kapsamında tarafımızca deniz dolgusu dahil olmak üzere, depo, elektrik-mekanik altyapı, sıvı tanklar, makine ekipmanlarının belirlenen sürelerde yerine getirilmemesi ‘sözleşmenin fesih sebebidir” açıklamasında bulundu.

“TİCARİ KAYGILAR NEDENİYLE KEYFİ YAPILMAMAKTADIR”

Gergin geçen ÇED Toplantısı’na değinen Safiport yönetimi, “14 Nisan Perşembe günü Kocaeli’de yapılan ÇED Toplantısı öncesi de yaptığımız açıklamada yer aldığı gibi tekrar belirtmek isteriz ki; liman içerisinde yapılan çalışmalar tamamen ‘sözleşme yükümlülüklerimize uygun olması gerektiğindendir’. Tarafımızca ticari kaygılar nedeniyle ve/veya keyfi olarak yapılmamaktadır. Tüm geliştirme yatırımlarımız tamamen kanunlara uygunluk çerçevesinde yapılmaktadır” ifadelerini kullandı.

“SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIZ”

Gerginlikle ilgili açıklama yapan Safiport, “Kamuoyunca bilinmelidir ki; ÇED Toplantısı sırasında devletimizin kanunlarına uygun olarak ilerlediğimiz ve kamu yararına olan bu yatırımları anlatmamıza dahi fırsat vermeden darp girişiminde bulunanlar için şirketimiz suç duyurusunda bulunacaktır. Toplantıya siyasi partilerden yalnızca HDP vekili ve yandaşlarının katılması da düşündürücü bir unsur olmakla beraber gerek siyasi, gerekse bölgenin kalkınmasını, istihdam yaratılmasını istemeyen kişi ve kişilerce istismar edilerek bu gelişmelere gösterilen tepkilerin de somut bir göstergesi olmuştur” dedi.

“BAKANLIĞIMIZIN BİLGİSİ DAHİLİNDE”

Son olarak Safiport, “Tarafımızca işletilmekte olan ve aslen bir kamu limanı olan Derince Limanı’nın yarattığı istihdam ve çevre konusundaki duyarlılığı ispat niteliğinde bir göstergedir. Sonuç olarak Derince Limanı Faz 2 çalışmaları, Bakanlığımızın bilgisi dahilinde ve tarafımızın yatırım şartı kapsamında yapıldığından, şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonraki süreçte de halkımızın, bölgenin önemli bir değeri olan ve mülkiyeti millete ait olan bu limanda yapılacak yatırımlara vereceği destekten şüphemiz yoktur” açıklamalarında bulundu.