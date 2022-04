Güler Sabancı: Sosyal bilimlerin yol göstericiliğine hiç olmadığı kadar ihtiyacımız var

Sosyal bilimler alanında Türkiye’deki ilk uluslararası ödül programı olan Sakıp Sabancı Uluslararası Araştırma Ödülleri 17’nci kez sahiplerini buldu. Sabancı Üniversitesi Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, çevrim içi gerçekleşen ödül töreninde yaptığı konuşmada, “Tüm dünya için barış ve huzur ortamının tehdit altında olduğu bu dönemde sosyal bilimlerin yol göstericiliğine hiç olmadığı kadar ihtiyacımız var” dedi. Konusu “Küreselleşmenin Geleceği: Devletin Dönüşü mü?” olarak belirlenen 17’nci Sakıp Sabancı Uluslararası Araştırma Ödülleri’nde Jüri Özel Ödülü, Harvard Üniversitesi’nde karşılaştırmalı politika dersleri veren Profesör Pippa Norris’e verildi.

Sabancı Üniversitesi Onursal Başkanı Sakıp Sabancı’nın vasiyeti üzerine 17 yıldır düzenlenen Sakıp Sabancı Uluslararası Araştırma Ödülleri, sosyal bilimler alanında değer katan çalışmaları ödüllendirmeyi sürdürüyor. 2022 yılı konusu “Küreselleşmenin Geleceği: Devletin Dönüşü mü?” olarak belirlenen Sakıp Sabancı Uluslararası Araştırma Ödülleri’nde Jüri Özel Ödülü, Harvard Üniversitesi’nde 30 yıldır Paul McGuire Öğretim Üyesi olarak karşılaştırmalı politika dersi veren Prof. Dr. Pippa Norris’e verildi. Yönetim sistemleri, seçim güvenliği, demokrasi gibi konularda 50 kitabı bulunan ve Google Scholar’a göre siyaset bilimi alanında en çok atıf alan ikinci bilim insanı Profesör Norris, aynı zamanda Harvard ve Sydney Üniversiteleri iş birliğiyle hayata geçen Seçim Bütünlüğü Projesi’nde de direktörlük görevini üstleniyor.

“TÜRKİYE’DE İLK VE TEK ÖDÜL PROGRAMI"

Sabancı Üniversitesi Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, çevrim içi düzenlenen törende yaptığı konuşmada, “Sakıp Sabancı Ailesinin çok değerli katkılarıyla, Sabancı Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen ve merhum Sakıp Sabancı’nın vasiyetiyle verilen Sakıp Sabancı Uluslararası Araştırma Ödülleri, sosyal bilimler dalında uluslararası alanda verilen Türkiye’deki ilk ve tek ödül programı olmasıyla bizler için çok kıymetli” dedi.

“SAVAŞ HEPİMİZ İÇİN KAYGI VERİCİ”

Güler Sabancı, “Geçtiğimiz yıl bu zamanlarda insanlığın ortak sorunu olan pandemiyle birlikte mücadele edebilmeyi konuşuyorduk. Bugünse devam eden bu küresel soruna uluslararası alanda yaşanan çatışma ortamı eklenmiş durumda. Sınırlarımızın biraz ötesinde yaşanan savaş hepimiz için kaygı verici. Tüm dünya için barış ve huzur ortamının tehdit altında olduğu bu dönemde sosyal bilimlerin yol göstericiliğine hiç olmadığı kadar ihtiyacımız var” dedi.

“CUMHURİYETİMİZİN 100. YILINI KUTLAYACAĞIZ”

Sakıp Sabancı Uluslararası Araştırma Ödülleri’nin bugünü anlamlandırarak geleceğe ışık tutmaya çalıştığını hatırlatan Güler Sabancı, “Bildiğiniz gibi ülke olarak, önümüzdeki yıl Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde birlikte kurduğumuz ve geliştirdiğimiz Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlayacağız. Bundan hareketle Ödül Kurulumuz, önümüzdeki yılın konusunu “Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. Yıl Dönümü: Teori ve Uygulamada Cumhuriyetçilik” olarak belirledi. Önümüzdeki yıl da ufuk açıcı çalışmaları ödüllendireceğimize inanıyorum” ifadelerini kullandı.

BU YILIN ÖDÜL KAZANAN 3 MAKALESİ

Uluslararası ödül programı bu yıl Amerika’dan Hindistan’a, Jamaika’dan Makedonya’ya 12 farklı ülkeden başvuru aldı. Bu yılın ödül kazanan 3 makalesi ise şu şekilde:

· Ufuk Akçiğit (ABD - Chicago Üniversitesi) & Sina Ateş (ABD – Federal Reserve Board – Bu çalışmadaki görüşler, tamamen yazarların şahsî görüşlerini yansıtmaktadır ve hiçbir şekilde “Board of Governors of the Federal Reserve System” kurumunun resmî görüşü veya “Federal Reserve System” ile ilintili başka kişilerin görüşleri olarak yorumlanmamalıdır.-)

Makale Adı: “Ekonomik Politika ve Küreselleşen Dünyada Hükümetin Rolü”

· Mert Moral (Türkiye - Sabancı Üniversitesi) & Evgeny A. Sedashov (Rusya Ulusal Araştırma Üniversitesi Ekonomi Yüksek Okulu)

Makale Adı: “Seçim Talihinin Tersine Dönmesi: Popülizm ve Küreselleşme Çağında Anti-Elitist Tutumlar”

· Paula D. Ganga (ABD -Columbia Üniversitesi)

Makale Adı: “Devleti Geri Getirmek. Popülizm, Ekonomik Milliyetçilik ve Avrupa'da Küreselleşmenin Araçsallaşması”

JÜRİ HEYETİ’NDE YER ALAN İSİMLER

· Jüri Başkanı: Sabancı Üniversitesi Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Oya Yeğen

· Sabancı Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve İstanbul Politikalar Merkezi Direktörü Prof. Dr. Fuat Keyman

· Sabancı Üniversitesi Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Meltem Müftüler-Baç

· Boston Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Prof. Dr. Houchang Chehabi

· Kolombiya Üniversitesi Siyaset Bilimi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sheri Berman

· City University of London Karşılaştırmalı Politikalar Öğretim Üyesi Dr. Mustafa Kutlay

· Bocconi Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Kerim Can Kavaklı.