Kocaeli’de 3 bin 618 konut satıldı

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilerine göre, Türkiye genelinde konut satışları Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %20,6 artarak 134 bin 170 oldu. Konut satışlarında İstanbul 23 bin 974 konut satışı ve %17,9 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 12 bin 609 konut satışı ve %9,4 pay ile Ankara, 8 bin 51 konut satışı ve %6,0 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 25 konut ile Ardahan, 82 konut ile Bayburt ve 103 konut ile Tunceli oldu

DOĞU MARMARA’DA 8 BİN 688 KONUT

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilerine göre, Doğu Marmara Bölgesine bağlı illerde 2022 yılı Mart ayında konut satışı, Kocaeli ilinde 3 618 konut, Sakarya' da 2 255 konut, Düzce'de 724 konut, Bolu'da 684 konut ve Yalova'da 1 407 konut satışı gerçekleşmiştir.

KOCAELİ'DE 3 BİN 618 KONUT

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilerine göre; 2022 yılı Mart ayında Kocaeli İlinde 3 618 konut satıldı.

· Sakarya’da 2.255 konut

· Düzce’de 724 konut

· Bolu’da 684 konut

· Yalova’da 1.407 konut

YABANCILARA ŞUBATTA 5 BİN 567 KONUT

Yabancılara yapılan konut satışları mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %31,0 artarak 5 bin 567 oldu. Mart ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı %4,1 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında ilk sırayı 2 bin 245 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul'u sırasıyla bin 434 konut satışı ile Antalya, 347 konut satışı ile Ankara, 159 konut satışı ile Yalova, 135 konut satışı ile Sakarya izledi.

EN ÇOK KONUT SATIŞI İRANLILARA

Mart ayında İran vatandaşları Türkiye'den 784 konut satın aldı. İran vatandaşlarını sırasıyla 741 konut ile Irak, 547 konut ile Rusya Federasyonu vatandaşları izledi.