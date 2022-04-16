16 Nis 2022 - 16:47- Gündem G: 16 Nis 2022 - 16:49

Yesevi Ocağı’ndan Muhsin Yazıcıoğlu ahde vefa iftarı

Yesevi Ocağı Eğitim, Kültür ve Sanat Derneği “Muhsin Yazıcıoğlu Özleyiş / Özdeyiş” kitabının tanıtımı ile ahde vefa iftarı programı gerçekleştirdi
Yesevi Ocağı’ndan Muhsin Yazıcıoğlu ahde vefa iftarı mask
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Yesevi Ocağı Eğitim, Kültür ve Sanat Derneği geçitiğim gün İzmit Öğretmenevi’nde “Muhsin Yazıcıoğlu Özleyiş / Özdeyiş” kitabının tanıtımı ile ahde vefa iftarı programını geniş sayıda katılımcıyla birlikte gerçekleştirdi. Programa, Kocaeli Aydınlar Ocağı Başkanı Süleyman Pekin, Diyanet Birlik-Sen Marmara Bölge Başkanı Mehmet Ali Karadaşlı, Darıca Yesevi Ocağı Başkanı Osman Demir, BBP İl eski Başkanı Abdulkadir Küpeli, BBP İzmit İlçe eski Başkanı İbrahim Mercan, Kocaeli Nizam-ı Âlem ve Alperen Ocakları’nın eski İl Başkanlarından Murat Yılmaz, Aytekin Uzun, Şener Keser, İrfan Memiş, Büyük Birlik Partisi’nin, Nizam-ı Âlem ve Alperen Ocakları’nın eski yöneticileri ile Yesevi Ocağı’nın üyeleri katılım sağladı.

“MUHSİN YAZICIOĞLU ÖZLEYİŞ\ÖZDEYİŞ” KİTABI

İftar öncesi katılımcılara hitap eden Yesevi Ocağı Başkanı Eren Elmalı,“Muhsin Başkan’ı özleyenlerin fotoğraflarına bakıp özlem gidermesi ve özlem ile birlikte sözlerini özümsemesi için Muhsin Yazıcıoğlu’nun 365 fotoğraf ve sözünden oluşan albüm niteliğindeki bu çalışmamızı geçtiğimiz yıl çıkarttık. Ve ilk bir yıl içerisinde binden fazla kitabı başta Ankara ve Sivas olmak üzere Hakkari’den, Antalya’ya, İzmir’den Trabzon’a kadar pek çok şehrimize ulaştırdık. Fakat Kocaeli’nde geçtiğimiz yıldan bu yana sizlerle pandemi nedeniyle bir araya gelme fırsatı bulamadığımız için istedik ki Muhsin Başkan’ın suikastının 13.yılında bir iftar sofrasında buluşup, kitabımızı ulaştıramadığımız dostlarımıza takdim edelim. Hamd olsun güzel bir katılım ve güzel bir kavuşma oldu” dedi.

16 Nis 2022 - 16:47 - Gündem

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