16 Nis 2022 - 16:48- Siyaset G: 16 Nis 2022 - 16:50

Aras: Partimiz Türkiye'de birinci parti olacaktır

Kandıra'da saha çalışmaları sırsında konuşma yapan YRP İl Başkanı Mehmet Aras, "Burada gördüğümüz ilginin partimizi Türkiye genelinde birinci parti yapacağına inanıyorum” dedi
Aras: Partimiz Türkiye'de birinci parti olacaktır mask

Yeniden Refah Partisi (YRP) Kandıra’ da coşkulu bir program gerçekleştirdi. Program öncesinde YRP Kandıra İlçe Başkanlığı tarafından kurulan sofrada iftar yemeği yenildi. YRP İl Başkanı Mehmet Aras, Kandıra İlçe Başkanı Levent Gödek ve ilçe yönetimi sahaya indi. Aras başkanlığındaki yaklaşık yüz kişilik ekip iftardan hemen sonra başladığı çalışmayı gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam ettirdi.

"BİRİNCİ PARTİ OLACAĞIZ"

Kandıra halkına ve ilçe yönetimine teşekkür eden YRP İl Başkanı Mehmet Aras, “Kandıra ilçemiz yüz ölçümü büyük, nüfus yoğunluğu çok düşük olan bir ilçemiz. İlçemizin bu fiziki ve sosyal yapısından dolayı Kandıra’ da teşkilatlanmak hakikaten zor bir iş. Bu gün Kandıra’ da iktidar partisinin miting yaptığı kalabalık ile Yeniden Refah Partisi olarak saha çalışması yaptık. Çok yakın bir geçmişte, milli görüş partileri olarak beş kişi bulamadığımız Kandıra’ da bu gün yüze yakın mensubumuz ile muazzam bir program yaptık. Bu muazzam programı organize eden ilçe başkanımız ve yönetimini tebrik ediyorum. Bizi bağrına basan gittiğimiz her yerde çay ikram etmek için birbiri ile yarışan Kandıra halkına da ne kadar teşekküre etsek azdır. Burada gördüğümüz ilginin partimizi Türkiye genelinde birinci parti yapacağına inanıyorum” dedi. Serkan ÜLDEŞ

16 Nis 2022 - 16:48 - Siyaset

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