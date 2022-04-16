16 Nis 2022 - 16:49- Siyaset G: 16 Nis 2022 - 16:50

İYİ Parti Körfez'de yeni Başkan Candemir

Rahatsızlığı nedeniyle İYİ Parti Körfez İlçe Başkanlığı'ndan ayrılan Cahit Sürüm'ün yerine Mehmet Candemir atandı
İYİ Parti Körfez'de yeni Başkan Candemir mask

İYİ Parti Körfez İlçe Başkanlığı görevine Mehmet Candemir atandı. İYİ Parti İl Başkanı Şanbaz Yıldız Mehmet Candemir'e yeni görevinde başarılar diledi.  Yıldız atama sonrası yaptığı açıklamada, “Yaklaşık 1 ay önce sağlık problemleri nedeniyle İlçe Başkanlığı görevinden ayrılan Körfez İlçe Başkanı Cahit Sürüm'ün ardından teşkilat mensuplarımız ve yönetim kurullarımızla yapılan görüşmelerde varılan mutabakatıyla birlikte Milletvekilimiz Lütfü Türkkan’ın bilgileri ve Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'in oluruyla  aynı zamanda Körfez Belediye Meclis Üyemiz Mehmet Candemir atanması uygun görülmüştür. En kısa zamanda ilçe yönetimi oluşturarak fitne ve fesatlığa müsaade etmeden tüm teşkilatımızın katılımıyla çalışmalara kaldığımız yerden tüm gayretimizle devam edip daha yukarılara taşıyacağına inancımız tamdır" ifadelerini kullandı.

16 Nis 2022 - 16:49 - Siyaset

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