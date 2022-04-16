İYİ Parti Körfez İlçe Başkanlığı görevine Mehmet Candemir atandı. İYİ Parti İl Başkanı Şanbaz Yıldız Mehmet Candemir'e yeni görevinde başarılar diledi. Yıldız atama sonrası yaptığı açıklamada, “Yaklaşık 1 ay önce sağlık problemleri nedeniyle İlçe Başkanlığı görevinden ayrılan Körfez İlçe Başkanı Cahit Sürüm'ün ardından teşkilat mensuplarımız ve yönetim kurullarımızla yapılan görüşmelerde varılan mutabakatıyla birlikte Milletvekilimiz Lütfü Türkkan’ın bilgileri ve Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'in oluruyla aynı zamanda Körfez Belediye Meclis Üyemiz Mehmet Candemir atanması uygun görülmüştür. En kısa zamanda ilçe yönetimi oluşturarak fitne ve fesatlığa müsaade etmeden tüm teşkilatımızın katılımıyla çalışmalara kaldığımız yerden tüm gayretimizle devam edip daha yukarılara taşıyacağına inancımız tamdır" ifadelerini kullandı.
16 Nis 2022 - 16:49- Siyaset Güncelleme: 16 Nis 2022 - 16:50
İYİ Parti Körfez'de yeni Başkan Candemir
Rahatsızlığı nedeniyle İYİ Parti Körfez İlçe Başkanlığı'ndan ayrılan Cahit Sürüm'ün yerine Mehmet Candemir atandı
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.