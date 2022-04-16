Büyükşehir’in TIR’ı Ukrayna’da yemek dağıtımına devam ediyor

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Ukrayna’ya gönderdiği Mobil Yemek Tır’ı, yardım çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor. Ukrayna’nın Lviv kentinde Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) bünyesinde faaliyet gösteren tır, günlük 1200 kişiye 3 çeşit yemek veriyor.

AFAD BÜNYESİNDE ÇALIŞIYOR

Ukrayna’da çatışmalar devam ederken Türkiye’den giden yardım kuruluşları da faaliyetlerini sürdürüyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne ait Mobil Yemek Tır’ı da AFAD bünyesinde çalışmalarına devam ediyor.

ANTİKKAPI A.Ş. BÜNYESİNDE

Ukrayna’da yaşayanlara destek olmak için harekete geçen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, mobil yemek tırını bölgeye göndermişti. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin kısa bir süre önce Antikkapı A.Ş.’nin bünyesine kattığı Mobil Yemek Tırında, 2 ton temiz su tankı, 1 ton atık su tankı, bağımsız 5 gün çalışabilecek jeneratör bulunuyor.