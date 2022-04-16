“Kadın cinayetlerini izleyenlerin devri sona eriyor”

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Derneğine açılan kapatma davasının ilk duruşması 1 Haziran'da görülecek. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan davanamede, derneğe "kanun ve ahlaka aykırı" faaliyetlerde bulunma suçlaması yöneltildi. Davanamede, dernek hakkında İstanbul Valiliği İl Dernekler Müdürlüğünün tarafından 29 Mart 2021 tarihli yazıyla şikayetlerde bulunulduğu belirtildi. Davanamede, derneğin amacı "kanuna veya ahlaka aykırı" hale gelirse, cumhuriyet savcısının veya bir ilgilinin istemi üzerine mahkemenin, derneğin faaliyetlerini durdurmasına ve feshine karar verebildiği söyleniyor.

“KADINLARI YAKINLARI İLE BİRLİKTE BU DERNEĞİ KURDUK”

Platforma yönelik kapatma davası sonrası Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Kocaeli Şubesi Belediye İş Hanı Önünde bir araya gelerek basın açıklaması gerçekleştirdi. Derneğin kapatılma davasına tepki gösteren kadınlar vazgeçmeyeceklerini vurguladılar. Platform adına açıklamasını basın Reyhan Koçakdurmuş ve Yazgı Şahin okudu. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; “Kadın Cinayetlerini Durduracağız” diyerek bundan 12 yıl önce yola çıktık. Gazetelerin üçüncü sayfalarında “aşk, sevgi cinayeti” yazan o haberlerin bizim yaşam mücadelemiz olduğunu adıyla, hedefiyle, özneleriyle ortaya koyduk. Öldürülen kadınların mahkemelerce alelade kapanmış dosyaları bizlere ulaştı. İşte o öldürülen kadınların yakınları ile birlikte Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Derneğini kurduk.

“AYAK BASMADIK ADLİYE BIRAKMADIK”

12 yıl boyunca bu topraklarda “kadın cinayeti” kavramını işledik. Şüpheli kadın ölümlerinde gerçekleri açığa çıkardık. Tüm kadınlarla yasaların, yönetmeliklerin yapılmasının ve uygulanmasının peşine düştük. Her ay yayınladığımız verilerle nasıl bir yaşam savaşı verdiğimizi gösterdik. Bu topraklarda kadınların eşitlik mücadelesini yok sayanlar karşısında “Asla yalnız yürümeyeceksin” diye haykıran yıldızlar kadar çok kadınla il il örgütlendik, meydanları doldurduk. Kadınlar, LGBTİQ+lar, çocuklar için eşitlikçi feminizmin bayrağını her yerde dalgalandırdık ve ayak basmadığımız bir adliye dahi bırakmadık.

“İÇİ BOŞ DAVALAR”

Bugün itibariyle; işte tüm bu mücadeleyi yürütmek için çabalayan Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Derneğimize, hukuksuz ve hiçbir dayanağı olmayan iddialarla "kanuna ve ahlaka aykırı faaliyet yürütmek" suçlaması ile fesih davası açıldığını kamuoyunun bilgisine sunuyoruz. İddiaları odur ki, derneğimize yönelik yapılan muhtelif şikayet dilekçeleri mahkemece kuvvetli suç şüphesi oluşturmuş. Söz konusu dilekçeler derneğimizin “kadın haklarını savunmak kisvesi altında aile mevhumunu yok sayarak aile yapısını parçaladığı” gibi somut hiçbir olguya dayanmayan yazılı başvurulardan oluşuyor. Biz siyasi iktidarı, savcıları, mahkemeleri kadınlar lehine göreve çağırırken; onlar bu konunun muhataplarını böylesi içi boş davalarla hedef almayı tercih ediyorlar.

“KADIN CİNAYETLERİNİ İZLEYENLERİN DEVRİ SONA ERİYOR”

Kadın cinayetlerini durdurmak bir yana, her gün artışına bilfiil izleyenlerin devri sona eriyor. Bu çırpınışları boşuna olduğu gibi, bu davaları da boşunadır. Kadın cinayetlerini durdurana kadar durmayacağımızı bir kez daha ilan ediyoruz. Kadın cinayetlerini de, şiddeti de, toplumsal cinsiyet eşitsizliğini de, bu hukuksuzlukları da durduracağız. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Kadın Meclisleri olarak bugüne kadar asla yalnız yürümedik. Biliyoruz ki haklı mücadelemize yönelik bu saldırılar karşısında da asla yalnız yürümeyeceğiz.”