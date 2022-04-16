16 Nis 2022 - 22:33- Gündem G: 16 Nis 2022 - 22:35

Coronada 16 Nisan 2022 verileri açıklandı!

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 16 Nisan 2022 Cumartesi gününün corona virüsü (koronavirüs) tablosuna göre son 24 saatte 19 kişi hayatını kaybetti. Yeni vaka sayısında ise düne göre düşüş yaşandı.
Coronada 16 Nisan 2022 verileri açıklandı! mask

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük COVID-19 tablosunu açıkladı. 16 Nisan’a ait verilere göre, 162 bin 253 test yapıldı. Güncel verilere göre, 4 bin 86 yeni vaka tespit edilirken 19 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan son bir günde 13 bin 561 kişi sağlığına kavuştu.

AŞILAMADA İLK SIRADA HANGİ ŞEHİR VAR?

Bakanlığın tablosuna göre Türkiye’de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Osmaniye’yi, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak takip etti.

EN DÜŞÜK AŞILAMA ŞANLIURFA'DA

Bakanlığın tablosuna göre Türkiye’de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ takip etti.

DÜN VAKA VE VEFAT SAYISI KAÇTI?

Bakanlığın 15 Nisan verilerine göre, dün 171 bin 946 test yapılmıştı. Dün, 4 bin 425 vaka tespit edilirken, 18 kişi hayatını kaybetmiş ve 14 bin 493 kişi sağlığına kavuşmuştu.

16 Nis 2022 - 22:33 - Gündem

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