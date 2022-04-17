Kaza, İzmit ilçesine bağlı Yeşilova Mahallesi D605 Karayolu İzmit istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Ç idaresindeki 41 FY 291 plakalı Tofaş marka otomobil ile Y.E idaresindeki 34 UE 9008 plakalı Toyota marka otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Toyota marka otomobil bariyerlere savrulurken Tofaş marka otomobil ise yol kenarındaki su kanalına düştü. Su kanalına düşen otomobilin içerisinde yolcu olarak bulunan G.Y. yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından ambulansa alınan yaralı, tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı. Yol, kaza sebebiyle bir süreliğine trafiğe kapatıldı. Ekipler tarafından kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla kaldırıldı. Karayolları Genel Müdürlüğü ekiplerinin kazadan dolayı yola dökülen cam parçalarını temizlemesinin ardından trafik normal seyrine döndü. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
17 Nis 2022 - 09:14- Asayiş Güncelleme: 17 Nis 2022 - 09:17
Kazaya karışan otomobil su kanalına düştü: 1 yaralı
İzmit'te iki otomobilin çarpıştığı kazada araçlardan biri su kanalına düştü. Kazada 1 kişi yaralandı. Kaza, İzmit ilçesine bağlı Yeşilova Mahallesi D605 Karayolu İzmit istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Ç
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.