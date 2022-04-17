17 Nis 2022 - 09:18- Gündem G: 17 Nis 2022 - 09:19

Değirmendere-Halıdere sahil düzenlemesi hızla devam ediyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Park Bahçeler ekipleri, Halıdere-Değirmendere arasında sahil düzenleme çalışmalarına devam ediyor
Değirmendere-Halıdere sahil düzenlemesi hızla devam ediyor mask

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit Körfezi’ni gerdan gibi saran sahil düzenlemeleri çalışmalarına devam ediyor. Büyükşehir kent genelinde hayata geçirdiği çevre dostu hizmetlerle Gölcük Değirmendere-Halıdere arasındaki mevkide çalışmalar sürüyor. İlk çalışmalara ekim ayında başlanmıştı, çalışmaların büyük bir kısmı tamamlandı. Çalışmalar kapsamında zemin düzenlemesi yapıldı. 450 mt (metretül) baskı beton ve 50 mt (metretül) taş duvar yapıldı. 120 metre taş duvar daha yapılacak.

BİR KISIM ÇALIŞMALAR TAMAMLANDI

Gölcük Değirmendere-Halıdere arası sahil alanında Park ve Bahçeler Dairesi ekipleri 120 m² fitness aletleri alanı ve 160 m² oyun grubu alanı betonları dökümü gerçekleştirdi. Ekipler 60 metre duvar temeli tamamlandı imalatı ise devam ediyor. Çalışmaların devam ettiği noktada yapılan proje kapsamında vatandaşın özel ihtiyaçları göz önünde bulundurularak mescit ve tuvalet binası imalatına da başlandı. Alan içerinde yapılması planlanan basketbol sahasını temel imalatına çalışmaları devam ediyor.

17 Nis 2022 - 09:18 - Gündem

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