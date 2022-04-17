17 Nis 2022 - 09:23- Gündem G: 17 Nis 2022 - 09:25

Ordulular iftarda buluştu

Kocaeli Marmara Ordulular Derneği Başkanı Mehmet Çun’un ev sahipliğinde düzenlenen iftarda Ordulu hemşeriler bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadı
Ordulular iftarda buluştu mask
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Kocaeli Marmara Ordulular Derneği Başkanı Mehmet Çun önceki akşam Kartepe’de iftar düzenledi. İftara Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, AKP Kartepe İlçe Başkanı Sadık Yılmaz, MHP Kadın Kolları Başkanı Yudum Kaşıkçı, BBP Kadın Kolları Başkanı Ayşe Dolu Meral, Büyükşehir Belediyesi Sivil Toplum Müdürü Samet Şengöz, Kocaeli Ordulular Derneği Başkanı Nurettin Arıcan, Derince Ordulular Derneği Başkanı Recep Ali Duyar, Kartepe Acısu Mahallesi Muhtarı Yakup Soyyiğit, sponsorlar Maraton Döner Salih Okuş, Erkan Güngör, Ercan Özdemir, Nevzat Kesici, Hasan Durmaz, Yasin Serdar ve çok sayıda Ordulu katılım sağladı. İftarda oruçlar hep birlikte açılırken yemeğin ardından Ordulu hemşeriler sohbet ederek hasret giderdi.

17 Nis 2022 - 09:23 - Gündem

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