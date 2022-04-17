Ordulular iftarda buluştu

Kocaeli Marmara Ordulular Derneği Başkanı Mehmet Çun önceki akşam Kartepe’de iftar düzenledi. İftara Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, AKP Kartepe İlçe Başkanı Sadık Yılmaz, MHP Kadın Kolları Başkanı Yudum Kaşıkçı, BBP Kadın Kolları Başkanı Ayşe Dolu Meral, Büyükşehir Belediyesi Sivil Toplum Müdürü Samet Şengöz, Kocaeli Ordulular Derneği Başkanı Nurettin Arıcan, Derince Ordulular Derneği Başkanı Recep Ali Duyar, Kartepe Acısu Mahallesi Muhtarı Yakup Soyyiğit, sponsorlar Maraton Döner Salih Okuş, Erkan Güngör, Ercan Özdemir, Nevzat Kesici, Hasan Durmaz, Yasin Serdar ve çok sayıda Ordulu katılım sağladı. İftarda oruçlar hep birlikte açılırken yemeğin ardından Ordulu hemşeriler sohbet ederek hasret giderdi.
Haber albümü için resme tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.