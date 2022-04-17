300 bin liralık saat ve telefon çaldı, İstanbul'da yakalandı

Edinilen bilgiye göre İzmit ilçesinde bulunan bir işyerine giren M.G.B. 300 bin lira değerinde saat ve telefon çaldı. Aynı zanlının 7 farklı işyerinden hırsızlık yaptığı, bisiklet çaldığı ve mala zarar verme suçlarına da karıştığının tespit edilmesi üzerine polis ekipleri harekete geçti. Olaya karıştığı tespit edilen M.G.B. isimli şahsın İstanbul'a kaçtığı öğrenildi. M.G.B, 14 Nisan Perşembe günü İstanbul'un Başakşehir ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan operasyon ile yakalandı.
M.G.B. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre İzmit ilçesinde bulunan bir işyerine giren M.G.B. 300 bin lira değerinde saat ve telefon çaldı. Aynı zanlının 7 farklı işyerinden hırsızlık yaptığı, bisiklet çaldığı ve mala zarar verme suçlarına da karıştığının tespit edilmesi üzerine polis ekipleri harekete geçti. Olaya karıştığı tespit edilen M.G.B. isimli şahsın İstanbul'a kaçtığı öğrenildi. M.G.B, 14 Nisan Perşembe günü İstanbul'un Başakşehir ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan operasyon ile yakalandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Körfezzz - Utanmaz adı insan gibi yaşa neden insanların malına zarar veriyorsun
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.