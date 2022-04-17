17 Nis 2022 - 09:57- Gündem G: 17 Nis 2022 - 10:00

Kandıralılar Derneğinin 27.geleneksel iftarı Şelale Cafe’de

Sinan Yolcu Başkanlığındaki Kocaeli Kandıralılar Derneğinin 27.geleneksel iftarı Şelale Cafe’de gerçekleşti.
Kandıralılar Derneğinin 27.geleneksel iftarı Şelale Cafe’de mask
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Kocaeli Kandıralılar Derneği Başkanı Sinan Yolcu; “Derneğimizin 29. Yılı kutladığımız bugünlerde, ebediyete uğurladığımız kurucu üyelerimiz Mustafa Ersoy, Salih Zeki Uztürk ve Günay Gülcü başta olmak üzere sevdiklerimize Allah’tan rahmet diliyorum. 27.geleneksel iftarımızı şereflendiren Siz değerli hemşehrilerime teşekkür ediyor ve saygılar sunuyorum.” dedi.

Başkanlar

Kocaeli Kandıralılar Derneğine 29 yıl içerisinde Başkan olarak hizmet veren; Diş Hekimi Turan Sarı (2. Dönem 1996-1998), Av. Hüseyin Acurman (5.Dönem 2002-2004), Sigortacı Erdal Baykara (6.Dönem 2004-2006),  İş İnsanı Recep Yıldız (8.Dönem 2008-2010), Elektrik – Elektronik Mühendisi Harun Reşit Kocagöz (10. Dönem 2012-2014), e. Kurmay Albay Ali Kocatürk (14.Dönem 2020-2022), İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Sinan Yolcu (15.Dönem 2022-2024) ile Denetim Kurulu Başkanı Ahsen Okyar,

Kandıra Belediye Başkanları; Turan Sarı (1973-1981), Ercüment Şahin (1994-1999)                                                      Yönetim Kurulu üyeleri; Sertaç Tugay (TV Yapımcı), Salim Yaşar (Tesisat Teknikeri), Baturhan Üretürk (İnşaat Mühendisi), Hamza Tüfenk (Yönetici), Altınay Uçar (İş insanı), Hakan Saltık (emekli)

Denetim Kurulu üyeleri; Ahsen Okyar, İbrahim Yılmaz, Ramazan Dağtekin, Muharrem Boz, Volkan Yaşar

Danışma Kurulu üyeleri; YMM Necat Çakır (İzmit Belediye Meclis Üyesi), Salih Horos (Emekli) ve Pervin Yaşar katıldı.

Dernek yöneticilerinin sürprizi ile karşılaşan Av. Hüseyin Acurman yeni yaşına girdiği için teşekkür ederek pastasını kesti.

17 Nis 2022 - 09:57 - Gündem

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Kandıralılar Derneğinin 27.geleneksel iftarı Şelale Cafe’de mask
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