Müthiş mücadelede kazanan çıkmadı “0-0”

Kocaelispor Elit U-19 takımı Manisa Futbol Kulübü’nü konuk etti. İki takımın da çok iyi mücadele ettiği ve net goller kaçırdığı karşılaşma başladığı gibi 0-0 sona erdi. Bu beraberliğin ardından puanını 47’ye çıkaran yeşil siyahlılar dördüncü sıradaki yerini korudu. Cumartesi mesaisinde ilk 3 sıradaki Altınordu, Keçiören ve Erzurum kazanınca Kocaelispor’un bu takımlarla arasındaki fark 2’şer puan daha açıldı. Grupta Altınordu 57 puanla lider, ikinci Keçiören 56, üçüncü Erzurum’un ise 51 puanı bulunuyor. Kocaelispor U-19 takımı çarşamba günü Gençlerbirliği ile deplasmanda karşılaşacak. 3 gün sonraki rakip ise yine deplasmanda Erzurumspor olacak. Gençler Erzurum maçında uçakla gidecek.