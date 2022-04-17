Müthiş mücadelede kazanan çıkmadı “0-0”

Kocaelispor Elit U-19 takımı Manisa Futbol Kulübü’nü konuk etti. İki takımın da çok iyi mücadele ettiği ve net goller kaçırdığı karşılaşma başladığı gibi 0-0 sona erdi. Bu beraberliğin ardından puanını 47’ye çıkaran yeşil siyahlılar dördüncü sıradaki yerini korudu. Cumartesi mesaisinde ilk 3 sıradaki Altınordu, Keçiören ve Erzurum kazanınca Kocaelispor’un bu takımlarla arasındaki fark 2’şer puan daha açıldı. Grupta Altınordu 57 puanla lider, ikinci Keçiören 56, üçüncü Erzurum’un ise 51 puanı bulunuyor. Kocaelispor U-19 takımı çarşamba günü Gençlerbirliği ile deplasmanda karşılaşacak. 3 gün sonraki rakip ise yine deplasmanda Erzurumspor olacak. Gençler Erzurum maçında uçakla gidecek.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.