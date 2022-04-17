Bakan Varank şekerleme üreten tesiste gençlerle bir araya geldi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ramazan ayında gençlerle iftar buluşmalarına devam ediyor. Togg Gemlik Tesisleri ve Çamlıca Camii Külliyesi’nde gençlerle bir araya gelen Bakan Varank, sosyal medyadan yeni bir çağrı yaparak, bu kez gençlerle hiç tahmin etmedikleri bir yerde buluştu. Varank, Ramazan bayramlarının ayrılmaz bir parçası olan bayram şekerlerinin üretilip 50 ülkeye ihracat yapan Mondelez’in Gebze’de bulunan üretim merkezini gençlerle inceledi, fabrika işçileriyle birlikte oruç açtı.

Türkiye’yi büyütmenin yolunun yatırım, üretim ve ihracattan geçtiğini vurgulayan Bakan Varank, “Türkiye’nin geleceği parlak. Pandemide bunu gördük. Rusya-Ukrayna savaşında bunu gördük. Türkiye, dünyanın en önemli üretim üslerinden biri olmaya aday. Şu anda yatırımlar devam ediyor. Bu trend böyle devam edecek” dedi.

Varank, gençlerin fikirlerini önemsediklerini anlatarak “Biz sadece sizin önünüzü açmak için varız. Biz size gerekli ortamı oluşturacağız. Siz Türkiye’yi o özlediğimiz muasır medeniyetler seviyesinin üstüne, o özlediğimiz dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri yapma hedefine siz ulaştıracaksınız” diye konuştu.

Bakan Varank, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Bu tweet'i cevaplayacak genç arkadaşlarımı 14 Nisan Gebze’de bir fabrikada gerçek üretim ortamını görmeye ve emekçi kardeşlerimizle beraber iftar yapmaya davet ediyorum. Kimler katılmak ister? Cevaplarınızda okulunuzu ya da mesleğinizi belirtmeyi unutmayın” ifadelerini kullanmıştı. Varank’ın paylaşımına yüzlerce genç yanıt vererek iftara katılma isteğini iletti. Şanslı 30 genç, Bakan Varank ile Kocaeli Gebze’de bulunan Mondelez International Kent Gıda’da bir araya geldi.

Varank’ın gençlere ilk sorusu, “Böyle bir fabrika bekliyor muydunuz?” oldu. “Hayır” yanıtını alan Varank, “Şeker gibi bir akşam olsun diye burayı seçtik. Yatırım uluslararası ama buradaki herkes Türk gördüğünüz gibi. Bizim üretim kabiliyetlerimiz ne kadar güçlü, neler yapabiliyoruz bunu da görmenizi istedim” dedi.

Üretim tesisinde gençlerle birlikte incelemelerde bulunan Varank’a fabrikada proses ve ambalaj olmak üzere toplam 67 hat bulunduğu, Gebze’deki tesisin Mondelez’in en kompleks, aynı zamanda en büyük şeker ve sakız fabrikası olduğu bilgisi verildi.

Varank, incelemeler sırasında ziyaretiyle ilgili bir değerlendirmede bulunarak, “Gençlerle buluşmayı çok önemsiyoruz. Gençlerin hem fikirlerini dinlemek hem de bakanlığımızı tanıtmak gerçekten hoşumuza gidiyor. Türkiye’nin geleceğinin teminatı olan gençlerle iftarlar vesilesi ile buluşmaya çalışıyoruz. Bir çağrı yapmıştım, gençlerimize bir fabrika ortamını göstermek, beraber iftar yapmak üzere. İşte benim çağrıma cevap veren gençlerimizle beraber Türkiye’deki en güçlü markalardan bir tanesi Mondelez’in üretim tesislerindeyiz” ifadelerini kullandı.

Gıda üretimi yapan fabrikada bin 200 kişinin çalıştığını anlatan Varank, “Çok ciddi ihracat yapan, dünyanın 50 farklı ülkesine ürünlerini gönderen bir firmadan bahsediyoruz. Bugün de çok farklı şekerlemeler ve diğer üretimlerini gördük. Burası 7/24 çalışan, 3 vardiya çalışan bir fabrika. Bayram öncesi üretimleri yetiştirebilmek için büyük bir kapasite ile çalışıyor. Emekçi kardeşlerimiz büyük bir emekle burada alın teri döküyorlar. Türkiye’yi üretimle büyütme hedefimizin en güzel örneklerinden bir tanesi“ diye konuştu.

Varank, fabrikanın 2021 yılında 69 milyon dolar ihracat yaptığını kaydederek, “Bu seneki hedefleri bunu iki katına çıkarmak. Düşünün sadece 2 senede iki kat ihracat yapabilmek, Türkiye’deki üretimin nerelere geldiğini göstermesi açısından çok değerli. Gençlerimize fabrikaları gösteriyoruz, üretim ortamı nasıl onu gösteriyoruz. Bu gençler ilerde buralarda çalışacaklar ya da kendi yollarını çizecekler, kendileri girişimci olacaklar. Dolayısıyla biz gençlerle buluşmaktan, beraber program yapmaktan, beraber vakit geçirmekten çok memnunuz. İnşallah onlar da bakan abilerinden memnundurlar. İftarımızı bonibonla açacağız” dedi.