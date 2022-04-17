Fırat Gül: Futbolcular çok doğru reaksiyonlar gösterdi

Kocaelispor Teknik Direktörü Fırat Gül 2-1 kazanılan Bandırmaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu. Gül, futbolcuların maç boyunca taktik disipline bağlı kaldıklarını ifade etti ve önemli bir galibiyet elde ettiklerini ifade etti.

BİZİM İÇİN ÖNEMLİYDİ

Sözlerine zamanlarının dar olduğunu ifade ederek başlayan Fırat Gül şu şekilde konuştu: Genel bir değerlendirme ile başlayacak olursak… Çok fazla süremiz yoktu. Mümkün olduğu kadar önümüzdeki 3 günü verimli geçirmeliydik. 3 antrenman ve toplantılarla maça hazırlandık. Oyuncularımız çok güçlü reaksiyonlar gösterdiler. Maçın başından sonuna kadar taktik disipline bağlı kalmaları ve istediğimiz oyun planını yansıtmaları bizim için çok önemliydi.

SÜRECİ İYİ TAMAMLAYACAĞIZ

Taktik ve oyun planı kıymetli ama bunun ötesinde futbolcuların enerjisi ve sahaya koyduğu karakter de çok önemliydi. Taraftarla birlikte çok önemli galibiyet aldık. Onların bizi ittiğini hissettik. Bundan sonraki maçlarda da aynı atmosferin olacağını ümit ediyorum. İnşallah bu süreci iyi tamamlayıp sezon istediğimiz şekilde kapatacağız.

90 DAKİKAYA YAYMAK ÖNEMLİ

Herkesin kendine göre metotları vardır. Bazen iyi teknik direktörler iyi takımlarda başarılı olamayabiliyor, Uyumsuzluklar çıkabiliyor. Bunlar normal. Biz elimizden geldiğince doğru işler yapmaya ve futbolcuların ruhuna dokunmaya çalıştık. Onlar da doğru reaksiyonlar gösterdi. Kendime göre futbola bir bakış açım var. Bandırma karşısında oynamak istediğimiz oyunu belli bölümlerde gerçekleştirdik, tabii ki bunu 90 dakikaya yaymak daha önemli.

İNANMIŞ DURUMDALAR

İçinde bulunduğumuz durumdan dolayı kazanmak, skor almak zorundayız. Kazanmamız lazım. Yönetim, teknik ekip, futbolcular, taraftar ve büyük camia inanmış durumda. Kocaelispor Kulübü geçmişi ve taraftarı ile beraber büyük bir camiaya sahip. Türkiye’de 3-5 takımı saydıktan sonra sayılabilecek camialardan birisi. Taraftarı çok itici bir güç. Bu şekilde de mutlu ve mesut olduğu zaman daha da keyifli oluyor.

SABİT FİKİRLİ DEĞİLİM

Oyuncularımızın hangisini oynatsak bir problem yaşamayız. Hepsi yüzde yüzünü sahaya verecek durumda. Sabit fikirli bir antrenör değilim. Maça, şartlara ve futbolcuların özelliklerine göre tercihler yapabiliyoruz. Çünkü her maçın kendi içinde farklı bir hikayesi var. Rakip Bandırmaspor gibi ofansif ve organize bir takımsa ayrı, savunmaya yönelik bir takımla oynuyorsanız başka bir planınız olması gerekecek.

6 FİNALİMİZ KALDI

Rakiplerimiz bir biri ile oynuyor. Maçlar kaybediyor, kazanıyor. Sonuç itibari ile bizim ne yaptığımız önemli. Biz oynamadığımız, kazanmadığımız sürece rakiplerin ne yaptığının hiçbir önemi kalmıyor. Maç maç gidiyoruz. 7 finalden birini alnımızın akıyla geçtik. 6 finalimiz kaldı. Onları da alnımızın akı ile nasıl oynanması gerekiyorsa o şekilde oynayacağız.