İzmit Belediyesi tarafından düzenlenecek olan Kocaelispor’un 1997 yılında ilk kez kazandığı Türkiye Kupası zaferinin 25. yıl dönümü programı, bu akşam saat 18.30’da Wellborn Otel’de Kocaelispor efsanelerinin katılımıyla gerçekleştirilecek. Yurt içinden ve yurt dışından spor camiasının birçok önemli isminin yer alacağı programa, kupa zaferinin baş mimarlarından teknik direktör Holger Osieck ve Dumitru Stingaciu da aileleriyle katılacak. Yıllar sonra İzmit’e gelen bu isimler, diğer efsanelerle dün Kocaelispor’un Bandırmaspor’u mağlup ettiği müsabakayı statta canlı olarak izlediler.
17 Nis 2022 - 11:30- Spor Güncelleme: 17 Nis 2022 - 11:32
İzmit Belediyesi, Türkiye Kupası zaferinin coşkusunu bu akşam yaşatacak
Kentin en büyük markası Kocaelispor’u gelecek nesillere aktarmak adına çalışmaları sürdüren İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, 1997 yılında kazanılan Türkiye Kupası’nın 25. yıldönümünde Kocaelispor efsanelerini bu akşam gerçekleştirilecek programla İzmitlilerle buluşturacak
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.