İzmit Belediyesi, Türkiye Kupası zaferinin coşkusunu bu akşam yaşatacak 

İzmit Belediyesi tarafından düzenlenecek olan Kocaelispor’un 1997 yılında ilk kez kazandığı Türkiye Kupası zaferinin 25. yıl dönümü programı, bu akşam saat 18.30’da Wellborn Otel’de Kocaelispor efsanelerinin katılımıyla gerçekleştirilecek. Yurt içinden ve yurt dışından spor camiasının birçok önemli isminin yer alacağı programa, kupa zaferinin baş mimarlarından teknik direktör Holger Osieck ve Dumitru Stingaciu da aileleriyle katılacak. Yıllar sonra İzmit’e gelen bu isimler, diğer efsanelerle dün Kocaelispor’un Bandırmaspor’u mağlup ettiği müsabakayı statta canlı olarak izlediler.