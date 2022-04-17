Mustafa Gürsel: İstekli değildik

Bandırmaspor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel, Kocaelispor maçında takımındaki isteğin az olduğunu belirtti.
OYUNA BİR TÜRLÜ GİREMEDİK
İstedikleri futbolu sahaya yansıtamadıklarını ifade eden Mustafa Gürsel şu şekilde konuştu: İlk yarı çok hareketsiz kaldık. Kendi oynadığımız oyunun gerisinde kaldık. Ona rağmen 1-0 öne geçtik. Ancak isteksizlik ikinci yarı da bu devam etti, sonucunda 2 gol yedik. Kocaelispor da 2-1 öne geçtikten sonra profesyonelliği tamamen kullandı, bizi soğuttu. Oyuna bir türlü giremedik, baskıyı kuramadık.
5 MAÇIMIZ DAHA VAR
Gerçekleştirmek istediğimiz oyunu oynayamadık ve mağlup olduk. Önde olduğumuz bölümlerde de daha çok isteyen taraf Kocaelispor’du… Kazandılar, tebrik ediyoruz. Başımızı iki elimizin arasına alıp bu maçtan gerekli dersleri çıkarıp eski oyun sistemimize, coşkusuna döneceğiz. Lig devam ediyor. Bir hafta sonra olay yine değişebilir. Daha 5 maç var. Kocaelispor maçında sadece avantajımızı kaçırdık. Bu haftadan sonra ayağa kalkarız.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.