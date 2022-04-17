17 Nis 2022 - 12:08- Spor G: 17 Nis 2022 - 12:10

Mustafa Gürsel: İstekli değildik

Ali KÖKSAL
Ali KÖKSAL Tüm Haberleri
Mustafa Gürsel: İstekli değildik mask

Bandırmaspor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel, Kocaelispor maçında takımındaki isteğin az olduğunu belirtti.

OYUNA BİR TÜRLÜ GİREMEDİK

İstedikleri futbolu sahaya yansıtamadıklarını ifade eden Mustafa Gürsel şu şekilde konuştu: İlk yarı çok hareketsiz kaldık. Kendi oynadığımız oyunun gerisinde kaldık. Ona rağmen 1-0 öne geçtik. Ancak isteksizlik ikinci yarı da bu devam etti, sonucunda 2 gol yedik. Kocaelispor da 2-1 öne geçtikten sonra profesyonelliği tamamen kullandı, bizi soğuttu. Oyuna bir türlü giremedik, baskıyı kuramadık.

5 MAÇIMIZ DAHA VAR

Gerçekleştirmek istediğimiz oyunu oynayamadık ve mağlup olduk. Önde olduğumuz bölümlerde de daha çok isteyen taraf Kocaelispor’du… Kazandılar, tebrik ediyoruz. Başımızı iki elimizin arasına alıp bu maçtan gerekli dersleri çıkarıp eski oyun sistemimize, coşkusuna döneceğiz. Lig devam ediyor. Bir hafta sonra olay yine değişebilir. Daha 5 maç var. Kocaelispor maçında sadece avantajımızı kaçırdık. Bu haftadan sonra ayağa kalkarız.

17 Nis 2022 - 12:08 - Spor

Muhabir  Ali Köksal

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