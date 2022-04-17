Tabip Odası yeni başkanını seçiyor

Türk Tabipler Birliği’ne bağlı olan Kocaeli Tabip Odası, dün genel kurulunu yapmıştı. Bugün ise İzmit Plajyolu’nda bulunan oda binasında seçimi seçim maddesi gerçekleştirildi. Tabip Odası’nda Çağdaş Hekimler Grubu iki yıl boyunca görev yapacak. Çağdaş Hekimler Grubu, yapılacak seçim sonrası yönetim kurulu toplantısında yeni başkanını belirleyecek. Oy verme işlemi saat 09.00’da başlarken akşam 17:00’ye kadar sürecek. Tüzük gereği mevcut Başkan Ömer Ardaman’ın aday olmadığı seçimlerde Bin 976 üyenin oy kullanma hakkı bulunuyor. Kocaeli tabip Odası seçimlerinde 7 kişilik yönetim kurulu, 8 kişilik merkez delegasyon, 5 kişilik onur kurulu ve 3 kişilik denetleme kurulu seçilecek.

2022-2024 Dönemi Çağdaş Hekimler Grubu Yönetim Adayları

Hüseyin Aktürk

Tuğba Özeren Altın

Ayşe Engin Arısoy

Engin Balcı

Kenan Cibaroğulları

Çiğdem Çağlayan

Mehtap yılmaz Maçkalı

Merkez Delegasyon Adayları

Ömer Ardaman

Hasan Güz

Zeki Hamşioğlu

Mustafa Kara

Aynur Karadenizli

Ersin Karagöz

Veli Kuşçu

Salih Topçu

Onur Kurulu Adayları

Aykut Çelik

Özdal Dillioğlugil

Hamit Göksel

Kemal Keşmer

Attila Yüksel

Denetleme Kurulu Adayları

Vildan Gürbüz

Havva Bilgin Türedi

Şevket Vural