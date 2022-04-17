Tabip Odası yeni başkanını seçiyor

Türk Tabipler Birliği’ne bağlı olan Kocaeli Tabip Odası, dün genel kurulunu yapmıştı. Bugün ise İzmit Plajyolu’nda bulunan oda binasında seçimi seçim maddesi gerçekleştirildi. Tabip Odası’nda Çağdaş Hekimler Grubu iki yıl boyunca görev yapacak. Çağdaş Hekimler Grubu, yapılacak seçim sonrası yönetim kurulu toplantısında yeni başkanını belirleyecek. Oy verme işlemi saat 09.00’da başlarken akşam 17:00’ye kadar sürecek. Tüzük gereği mevcut Başkan Ömer Ardaman’ın aday olmadığı seçimlerde Bin 976 üyenin oy kullanma hakkı bulunuyor. Kocaeli tabip Odası seçimlerinde 7 kişilik yönetim kurulu, 8 kişilik merkez delegasyon, 5 kişilik onur kurulu ve 3 kişilik denetleme kurulu seçilecek.
2022-2024 Dönemi Çağdaş Hekimler Grubu Yönetim Adayları
Hüseyin Aktürk
Tuğba Özeren Altın
Ayşe Engin Arısoy
Engin Balcı
Kenan Cibaroğulları
Çiğdem Çağlayan
Mehtap yılmaz Maçkalı
Merkez Delegasyon Adayları
Ömer Ardaman
Hasan Güz
Zeki Hamşioğlu
Mustafa Kara
Aynur Karadenizli
Ersin Karagöz
Veli Kuşçu
Salih Topçu
Onur Kurulu Adayları
Aykut Çelik
Özdal Dillioğlugil
Hamit Göksel
Kemal Keşmer
Attila Yüksel
Denetleme Kurulu Adayları
Vildan Gürbüz
Havva Bilgin Türedi
Şevket Vural
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.