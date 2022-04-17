İlk hamle Aygün’den

Derince Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşen ‘ Bir Hamle Önde’ Satranç Turnuvası’nda ilk hamleyi Başkan Aygün yaptı. Aygün yönetiminde kültürel ve sportif faaliyetlerin hız kesmeden devam ettiği Derince’de bu kez çok anlamlı bir etkinlik daha organize edildi. Derince Belediyesi’nin Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Türkiye Satranç Federasyonu ile birlikte düzenlediği ve iki gün boyunca devam edecek olan ‘Bir Hamle Önde’ Satranç Turnuvası”, cumartesi günü itibarıyla başladı.