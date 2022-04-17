Derince Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşen ‘ Bir Hamle Önde’ Satranç Turnuvası’nda ilk hamleyi Başkan Aygün yaptı. Aygün yönetiminde kültürel ve sportif faaliyetlerin hız kesmeden devam ettiği Derince’de bu kez çok anlamlı bir etkinlik daha organize edildi. Derince Belediyesi’nin Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Türkiye Satranç Federasyonu ile birlikte düzenlediği ve iki gün boyunca devam edecek olan ‘Bir Hamle Önde’ Satranç Turnuvası”, cumartesi günü itibarıyla başladı.
17 Nis 2022 - 15:48- Spor Güncelleme: 17 Nis 2022 - 15:51
İlk hamle Aygün’den
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.