Aysel: Bayrama kadar şeker sorunu çözülmezse zam kapıda

Kocaeli Pastacılar, Börekçiler, Yufkacılar, Çikolata, Şeker, Dondurma İmalatı ve Ticareti Esnaf ve Sanatkarlar Odası 9’uncu Olağan Genel Kurulu’nda başkan seçilen Fatih Aysel, esnafın zor durumda olduğunu belirterek, “Toptancılar 50 kiloluk şeker çuvalını marketlere 400 TL‘den, dükkanlara ise 650-700 TL’den veriyor. Ayçiçek yağında sıkıntı vardı ama toparlanma oldu. Unda biraz sıkıntı yaşayabiliriz gibi duruyor ama olağanüstü bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Şu anda tek sıkıntımız şekerde. Bu durumda ürünlerimize yansıyacaktır. Şu anlık bir zam artışı yok. Esnafımız stoklarındaki şekerlerden kullanıyor. Bu stoklarla Ramazan ayını atlatabiliriz gibi duruyor. Bayrama kadar şeker konusundaki sıkıntı çözülmezse zam yapmamız kaçınılmaz olur” dedi.

“İŞLETMELERİN KAPANMALARININ EN ÖNEMLİ NEDENİ”

Bizim geleneklerimizde bir şekilde bayramda baklava yapmak var. Evde yapanlara şeker sıkıntısı etkilemez ama şekeri toptancıdan alan esnafı etkiler. İster istemez pasta ve tatlı fiyatları da yukarı çıkacaktır. Büyük esnaf hem finansal güç hem de destekler olarak bazı şeyleri öteleyebiliyor ama küçük esnafta kapanmalara kadar yok açabilecek süreçler karşımıza çıkabilir. Küçük esnaf hijyen, imalat koşulları ve personel giderleri gibi birçok kalemi karşılayamıyor. Bu da işletmelerin kapanmalarının en önemli nedeni” şeklinde konuştu.