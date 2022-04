Şalgam: Piyasa böyle düşmez, piyasa üretim ile düşer

Et piyasasının düzenlenmesine ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararın, piyasada oluşan fiyat dalgalanmalarını önlemek ve Ramazan ayı için kırmızı et piyasasını düzenlemek amacıyla hazırlandığı açıklandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün kabine toplantısında fiyatları yükselten açgözlü bir kesimin olduğunu iddia etmişti. Düzenleme kapsamında Et ve Süt Kurumu, kesimi ve satışı yapılan sığırlar için yetiştiricilere sığır başına 2 bin 500 lira ödeme yapacak.

“ZATEN FİYATLARIN DÜŞECEĞİ BİR DÖNEME GİRDİK”

Resmi gazetede yayımlanan karar ile ilgili Kocaeli Kasaplar, Celepler, Besiciler, Tavukçular ve Evcil Hayvan Bakımı Esnaf Odası Başkanı İsmail Şalgam gazetemize değerlendirmelerde bulundu. Et ve Süt Kurumunun hayvanları zaten uyguna kestiğini vurgulayan Şalgam, “Et Kurumu, kasabın kestiği fiyata kesmiyor. Kurban üzeri fiyatlar zaten düşer. Önümüzdeki günlerde fiyatların düşeceğine inanıyorum. Bu arada yem fiyatları da düşer. Büyükbaş ve küçükbaş hayvan meraya çıkacak. Yem tüketimi de azalır. Yem fiyatları ile düştüğünde süt üretimi de artar. Et fiyatının düşeceğine inanıyorum. Fiyatların düşeceği bir döneme zaten giriş yaptık. İlk önce mazot, gübre ve yem fiyatları düşürülmeli. Devletin süte desteği arttırması lazım. Süte desteği arttırılırsa süt üretimi de artar. İnek ihtiyacı doğar. Doğal olarak doğum oranları da artar. Böylece üretimi desteklemiş olursunuz.

“2 BİN 500 LİRA VERSE NE OLUR?”

Açıklamasını sürdüren Şalgam, “Dişi sayısı önemli. Daha çok süt sığırcılığına desteğin arttırılması gerekiyor. En büyük destek üretimi arttırarak olmalı. Onlar zaten piyasanın altında kesiyor. Kasaplar ortalama 85 TL’ye kesiyor danayı. 75 TL’den kesecekse Et Ve Süt Kurumu, 2 bin 500 lira verse ne olur? Değişen bir şey olmayacak. Kasaba kestirdiğinde daha da karda olacak üretici. Devlet ticaret yapıyor, maç piyasayı düşürmek. Piyasa böyle düşmez. Piyasa üretim ile düşer. Ne kadar et üretirsek o kadar düşer. Girdi maliyetlerinin azaltılması lazım. İnsanlara para kazanmadığı işi yaptıramazsınız. İnsanların para kazanması lazım” şeklinde konuştu.