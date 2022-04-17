17 Nis 2022 - 21:00- Gündem

Çevre Mühendisleri yeni taslağa tepkili

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından geliştirilen taslak çalışma ile ilgili TMMOB Çevre Mühendisleri Odaları tarafından ülke genelinde eş zamanlı açıklama yapıldı

Serhat Güneş
Serhat Güneş Tüm Haberleri
Çevre Mühendisleri yeni taslağa tepkili mask

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından “Mevzuat değişiklikleri, kapasite geliştirme projeleri, yetkinlik ve yeterlilik geliştirilmesi” adı ile hazırlanan çalışmaya yönelik TMMOB Çevre Mühendisleri Odaları eş zamanlı açıklama yaptı. TMMOB Kocaeli Çevre Mühendisleri Odası Başkanı Gökhan Tilki ve yönetim kurulu üyesi Bahar Yünyeli, oda binasında basın açıklaması gerçekleştirdi.

“TASLAK ÇALIŞMA ONUR KIRICI”

Basın açıklamasını yapan Başkan Gökhan Tilki, “Çevre Yönetim Hizmetleri Yeterlilik Yönetmeliği Taslak Çalışmaları süreci başladı. Bu yönetmelik ile dört yıllık üniversite hayatımız hiçe sayılıp hem bizleri hem de hocalarımızın verdiği eğitimi yetersiz görmektedirler. Buda yetmezmiş gibi tecrübe şartları istenmektedir. Bunun ötesinde yeni mezun olan arkadaşlarımıza ‘aday çevre yöneticisi’ gibi onur kırıcı bir unvan getirmektedir” dedi.

“MESLEKTAŞLARIMIZIN İMKANI KISITLANIYOR” 

Açıklamasını sürdüren Tilki, “Bizlerden üniversite dışında da sekiz yıllık, beş yıllık, üç yıllık, iki yıllık tecrübe şartları isteniyor ve yeni mezun meslektaşlarımız için iş imkanı kısıtlanıyor. Çevre Mühendislerinden bu şartlar istendiği halde başka meslek dallarının da bu işi yapması için olanak sunmakta. Üstelik sadece 2 yıl tecrübe ile bizim işimizi yapabilecekleri bu taslak çalışmasında belirtilmiştir. Bizler çevre mühendisiyiz, bizler çevre yönetimini iyi biliriz ama unvanımız çevre yöneticisi değil, çevre mühendisidir” ifadelerini kullandı.

17 Nis 2022 - 21:00 Kocaeli- Gündem

Muhabir  Serhat Güneş

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