GİB’den KOTO’ya ziyaret

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın, Türk iş dünyasını sahada dinlemek için başlattığı ziyaret programları, Kocaeli Ticaret Odası ile devam etti. Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) Başkan Yardımcısı Abdullah Karaboyacı, Daire Başkanı Hüseyin Azili, Grup Başkanları Levent Şensoy, İmdat Türkay, Kocaeli Vergi Dairesi Başkanı Dr. Osman Eşgin, Kocaeli Vergi Dairesi Daire Başkanı Akın Rıfat Aydoğdu’nun yer aldığı GİB heyetini, KOTO Başkanı Necmi Bulut, Başkan Yardımcıları Volkan Yılmaz, Hüseyin Gezer, Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Mikail Kayacı, Yönetim Kurulu Üyeleri Ömer Efe, İbrahim Atalay, Mehmet Akif Şen ve Yusuf Erenkaya ağırladı.

VERGİ ÖDEMELERİ

GİB heyetini ağırlamaktan ve iş dünyasının taleplerini doğrudan görüşebilecek olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Bulut, “İdare olarak yaptığınız il programlarını, taleplerin doğrudan idareye iletilmesi açısından çok kıymetli buluyoruz. Özellikle pandemi sonrası toparlanma döneminde olan iş insanlarımızın sorunlarının tespit edilmesi ve kurumunuzca çözümler geliştirilmesi noktasında büyük önem arz ediyor. Ayrıca üretim merkezleri Kocaeli’de, ancak genel merkezi başka ilde olan firmalarımızın vergi başta olmak üzere her yönden Kocaelili olması için başlattığımız girişimlere, başkanlığınızdan da destek bekliyoruz” dedi. Akabinde KOTO yönetim kurulu üyeleri, sahadan gelen sorun ve talepleri, heyetle paylaştı.