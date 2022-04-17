TEB’den avukatlara özel paket

Farklı meslek gruplarındaki müşterilerinin ihtiyaç ve beklentilerine uygun özel ürün ve hizmetler sunan Türk Ekonomi Bankası (TEB), avukatlar için yeni bir paket hazırladı. Avukatların ihtiyaçlarına odaklanan TEB, yeni hazırladığı pakette avukatların Barokart yüklemelerini TEB aracılığıyla yapmaları ve UYAP’tan gelen tutarları TEB’e yönlendirmeleri halinde Bireysel Emeklilik Planı’na aylık 300 TL’ye varan katkı payı sağlıyor.

AVANTAJLI FAİZ ORANLARI

Meslek grubu avukat olan müşteriler; TEB’den 3 ay ötelemeli, yüzde 1,82’den başlayan faiz oranıyla ihtiyaç kredisi kullanabiliyor. Bunun yanı sıra TEB, TL ve döviz birikimleri için günlük vadeli mevduat olarak çalışan, aynı zamanda hesaptan para çekme/para yatırma imkanı veren Marifetli Hesap ile avantajlı faiz oranları sunuyor. Ayrıca Döviz Tevdiat Hesabı Dönüşümlü TL Vadeli Mevduat Hesabı ile birikiminize hem yüzde 0 stopaj ile faiz kazanma hem de birikimleri kur değişimlerine karşı koruyabilme seçeneği de sağlıyor.

STAJYER AVUKATLAR

Kendi ATM’lerinin yanı sıra anlaşmalı banka ATM’lerinde de belirli limitler dahilinde ücretsiz para çekme imkanı da sunan TEB, yurt dışında da anlaşmalı olduğu ATM’lerden ücretsiz para çekme kolaylığı sağlıyor. Müşterilerinin ihtiyaçlarına yönelik ürün ve hizmetler geliştiren TEB, stajyer avukatlara yönelik 3 ay ertelemeli ihtiyaç kredisi hizmeti de sunuyor. TEB Bireysel ve Özel Bankacılık Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Mendi, müşterilerinin ihtiyaç ve beklentilerine göre ürün ve hizmet geliştirdiklerini belirtti.