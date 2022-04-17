Şekerbank’tan ‘Hasat Mobil’

Tarımsal üretim ve finansal ihtiyaçlara yönelik çözümleri tek bir platformda toplayan Şekerbank, çiftçilere özel yeni mobil uygulaması “Hasat Mobil” ile çiftçilere tarlalarının anlık takibini yaparak, verimli üretim faaliyetleri ve hastalık, zarar, meteorolojik olay risklerine karşı önceden bilgi sahibi olma imkanı sunacak.
DİJİTAL PUANLAR
“Hasat Mobil” ile çiftçiler uygulama üzerinden toplayacakları dijital puanlarla da masrafsız ürünlerden, faiz ve sigorta indirimi avantajlarına sahip olacak. Şekerbank KOBİ, Perakende ve Tarım Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Tuğbay Kumoğlu konuyla ilgili ““Hasat Mobil uygulamamız ile Anadolu’daki tüm üreticilerin verimliliğini artırmayı hedefliyoruz” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.