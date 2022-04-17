17 Nis 2022 - 15:58- Ekonomi G: 17 Nis 2022 - 16:00

Şekerbank’tan ‘Hasat Mobil’

Dijital bankacılık yatırımlarında da üretimi desteklemeyi önceliklendiren Şekerbank, çiftçi müşterileri için kapsamlı bir mobil uygulamayı hayata geçiriyor.
Şekerbank’tan ‘Hasat Mobil’ mask

Tarımsal üretim ve finansal ihtiyaçlara yönelik çözümleri tek bir platformda toplayan Şekerbank, çiftçilere özel yeni mobil uygulaması “Hasat Mobil” ile çiftçilere tarlalarının anlık takibini yaparak, verimli üretim faaliyetleri ve hastalık, zarar, meteorolojik olay risklerine karşı önceden bilgi sahibi olma imkanı sunacak.

DİJİTAL PUANLAR

“Hasat Mobil” ile çiftçiler uygulama üzerinden toplayacakları dijital puanlarla da masrafsız ürünlerden, faiz ve sigorta indirimi avantajlarına sahip olacak. Şekerbank KOBİ, Perakende ve Tarım Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Tuğbay Kumoğlu konuyla ilgili ““Hasat Mobil uygulamamız ile Anadolu’daki tüm üreticilerin verimliliğini artırmayı hedefliyoruz” dedi.
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17 Nis 2022 - 15:58 - Ekonomi

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