17 Nis 2022 - 15:59- Ekonomi G: 17 Nis 2022 - 16:01

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası’na 1’lik ödülü verildi
Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası’na 1’lik ödülü verildi mask

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası, uluslararası alanda lider derecelendirme kuruluşlarından Sustainalytics’in Çevresel, Sosyal ve Kurumsal Yönetişim (Environmental, Social and Governance (ESG) başlıklarının değerlendirildiği risk derecelendirmesinde Türkiye, Orta Doğu ve Afrika’daki tüm kurumlar arasında birinci oldu. Banka, 11.0 risk notuyla uluslararası yaklaşık 15 bin kuruluşun yer aldığı bu değerlendirmede en iyi 308’inci kuruluş olurken Türkiye, Orta Doğu ve Afrika’da lider kuruluş unvanını da kazandı.

KÜRESEL BAŞARI

Elde edilen küresel başarının, sürdürülebilir kalkınmayı destekleyici faaliyetlerinin ve güçlü çevresel, sosyal risk değerlendirme uygulamalarının bir sonucu olduğunu belirten Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Genel Müdürü İbrahim Öztop, “Türkiye, Orta Doğu ve Afrika liderliği sürdürülebilirliğe verdiğimiz önemin bir ispatı” dedi.
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17 Nis 2022 - 15:59 - Ekonomi

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