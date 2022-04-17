Yıldız Holding, Ülker Bisküvi’yle Ülker markalı ürünlerin yanı sıra Godiva, McVitie’s, Flipz gibi global atıştırmalık markalarını Türkiye’de üretip dünyanın dört bir yanında tüketicilerle buluşturuyor. 2021 yılında atıştırmalık alanında Ülker Bisküvi çatısı altında ihracat rakamı 291 milyon dolara ulaştı. Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker, Türkiye’nin üretim ve ihracat merkezi konumunu her geçen gün daha da güçlendirdiğini söyledi.
17 Nis 2022 - 16:00- Ekonomi Güncelleme: 17 Nis 2022 - 16:01
Yıldız Holding’den önemli yatırımlar
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.