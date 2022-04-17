Yıldız Holding’den önemli yatırımlar 

Yıldız Holding, Ülker Bisküvi’yle Ülker markalı ürünlerin yanı sıra Godiva, McVitie’s, Flipz gibi global atıştırmalık markalarını Türkiye’de üretip dünyanın dört bir yanında tüketicilerle buluşturuyor. 2021 yılında atıştırmalık alanında Ülker Bisküvi çatısı altında ihracat rakamı 291 milyon dolara ulaştı. Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker, Türkiye’nin üretim ve ihracat merkezi konumunu her geçen gün daha da güçlendirdiğini söyledi.