BMS TEL’in halka arzı SPK tarafından onaylandı

Garanti BBVA Yatırım liderliğinde “Borsada Sabit Fiyatla Talep Toplama” ve “Eşit Dağıtım” yöntemi ile nominal hisse başına 17,50 TL fiyatla 21-22 Nisan 2022 tarihlerinde talep toplanacak. Nominal hisse başına 17,50 TL sabit fiyatla 21-22 Nisan 2022, Perşembe ve Cuma günleri saat 10:30-13:00 aralığında Borsa İstanbul’da BMSTL kodu ile talep toplanacak. BMS TEL’in halka arzında 10.875.000 TL nominal değerli paylar halka arz edilecek olup, halka açıklık oranı %29,77 olacaktır.

DÜNYAYA AÇILMA VİZYONU

Halka arz büyüklüğünün yüzde 25’i kadar bir fon fiyat istikrarı işlemleri için ayrılırken, BMS TEL’in borsada işlem görmesinden itibaren 1 ay boyunca fiyat istikrarı işlemleri uygulanacak. Şirketin halka arzı hakkında konuşan BMS TEL Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Rauf Mollaoğlu, ““Halka arz, dünyaya açılma vizyonumuza katkı sağlayacak” dedi.