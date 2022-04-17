BMS TEL’in halka arzı SPK tarafından onaylandı

Garanti BBVA Yatırım liderliğinde “Borsada Sabit Fiyatla Talep Toplama” ve “Eşit Dağıtım” yöntemi ile nominal hisse başına 17,50 TL fiyatla 21-22 Nisan 2022 tarihlerinde talep toplanacak. Nominal hisse başına 17,50 TL sabit fiyatla 21-22 Nisan 2022, Perşembe ve Cuma günleri saat 10:30-13:00 aralığında Borsa İstanbul’da BMSTL kodu ile talep toplanacak. BMS TEL’in halka arzında 10.875.000 TL nominal değerli paylar halka arz edilecek olup, halka açıklık oranı %29,77 olacaktır.
DÜNYAYA AÇILMA VİZYONU
Halka arz büyüklüğünün yüzde 25’i kadar bir fon fiyat istikrarı işlemleri için ayrılırken, BMS TEL’in borsada işlem görmesinden itibaren 1 ay boyunca fiyat istikrarı işlemleri uygulanacak. Şirketin halka arzı hakkında konuşan BMS TEL Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Rauf Mollaoğlu, ““Halka arz, dünyaya açılma vizyonumuza katkı sağlayacak” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.