Şengün: Hareketimizin motoru gençlerdir

Saadet Partisi (SP) İl Kadın Kolları, rahmet ve bereket iklimi ramazan 2022 gençlik iftarı programını SEKA Park Hotel’de gerçekleştirdi. Her ilçeyi temsilen gençlerin katıldığı iftarın açılış konuşmasını İl Gençlik Kolları Başkanı Zeynep Nur Vonal yaptı. Vonal, “Ülkemiz özelinde indiğimizde ise insanımızın geçim sıkıntısının her geçen gün arttığına, problemlerin giderek derinleştiğine, toplumsal kutuplaşmanın körüklendiğine ve maalesef, adaletten eğitime, ekonomiden dış politikaya kadar hemen her alanda, karşı karşıya kaldığımız problemlerin büyüdüğüne şahit olmaktayız. Bu gidişat karşısında, Saadet Partisi’nin birer mensubu olarak bizler, hakça paylaşımın olduğu, insan onuruna yaraşır bir yaşam ve adil bir dünya için gayretle çalışmalarımızı gerçekleştirmekteyiz” ifadelerini kullandı.

ŞENGÜN: UMUDUMUZ GENÇLERDE

Vonal’ın ardından bir konuşma yapan İl Kadın Kolları Başkanı Reyhan Şengün, gençliğin önemine değinerek “50 yıl önce liderimiz Prof. Dr. Necmettin Erbakan, Konya’da ilk adımı atarken ilk tohumu ekerken ‘Bir çiçekle bahar olmaz’ diyenlere ‘Evet ama her bahar bir çiçekle başlar’ diyerek karşılık vermişti. İşte bu salonda, gelecek baharları müjdeleyen çiçekler var. Gelecekten ümidin kesildiği yarınlara dair umutların tükendiği bir Türkiye’de sizler bizim umudumuzsunuz. Türkiye’nin aydınlık geleceğisiniz. Gelin, hep birlikte yeni bir gelecek inşa edelim. Bu gelecekte; çatışma değil, diyalog olsun. Çifte standart değil, adalet olsun. Üstünlük ve kibir değil, eşitlik ve tevazu olsun. Sömürü değil, iş birliği olsun” dedi.

“ADİL PAYLAŞIM İSTİYORUZ”

Açıklamasına devam eden Başkan Şengün, “Baskı ve tahakküm değil, insan hakları ve özgürlükler olsun. İnsanca yaşam için adil devlet, adil paylaşım olsun. Yönetimdeki ve paylaşımdaki adaletsizlik, insanca yaşamdan her geçen gün daha da uzaklaşmanın sebebidir. İnsanca yaşam, bu adaletsiz yönetim anlayışıyla gelmez. Yalnızca adil bir devlet, adil paylaşım modeliyle mümkün olur. Kim gelirse gelsin aynısını yapar demekle olmaz. Milli Görüş ile tek temsilcisi Saadet Partisi ile olur. Böyle gelmiş böyle gider demekle de olmaz. Biz, bu çalışmaları hep birlikte yürüteceğiz ve birlikte gayret göstereceğiz. Adil devlet, adil paylaşım ancak seninle olur. Bizim davamızın esası şefkattir” diye konuştu.