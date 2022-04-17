17 Nis 2022 - 16:01- Siyaset G: 17 Nis 2022 - 16:02

MHP Karamürsel ilçe teşkilatı iftarda buluştu

MHP Karamürsel İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen iftarda buluşan MHP’liler, Karamürsel balık adasındaki bir kafede yüzlerce vatandaş ve partiliyle birlikte oruçlarını açtı
MHP Karamürsel ilçe teşkilatı iftarda buluştu mask
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Milliyetçi Hareket Partisi ( MHP) Karamürsel ilçe teşkilatı iftar yemeğinde bir araya geldi. Hoş sohbet ortamında geçen iftara katılımın yüksek olması dikkat çekti. İftarın ev sahipliğini Karamürsel İlçe Başkanı Adnan Göktekin ve yönetim kurulu yaparken, İl Başkanı Yunus Emre Kurt da hazır bulundu. Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım ile AKP Karamürsel İlçe Başkanı Sait Mete ittifak ortaklarını yalnız bırakmadı.

“YÖNETİM ADINA TEŞEKKÜR EDERİM”

İlçe Başkanı Adnan Göktekin ve yönetim kurulunun ev sahipliğinde düzenlenen iftar programına Ülkü Ocakları İl Başkanı Abdülkadir Özdemir Melikoğlu, Ülkü Ocakları Karamürsel İlçe Başkanı Muharrem Akgün, Karamürsel Belediye Başkan Yardımcısı Mesut Çetinkaya, Karamürsel Ziraat Odası Başkanı Memduh Birinci, Karamürsel Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Adem Sevinç, SS 127 Yalakdere Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Tarık Eryürek ve çok sayıda MHP’liler katıldı. Kısa bir açıklama yapan Göktekin, “Birlik, berberlik, dayanışma ve yardımlaşmanın en üst seviyede yaşandığı Ramazan’ı şerif ayında düzenlemiş olduğumuz iftar programımıza katıldığınız için kendi ve yönetimim adına teşekkür ediyorum” dedi.

17 Nis 2022 - 16:01 - Siyaset

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