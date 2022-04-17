Pazarcı esnafı iftarını tezgah üzerinde yapıyor

Ramazan ayının gelmesiyle cuma günleri, akşamın geç saatlerine kadar tezgahlarında vatandaşlara hizmet sunan pazarcılar, iftarını da tezgah ve sandıklar üzerlerinde yaptıktan sonra topluyor. Sebze, meyve, giyim ve köylü pazarı olarak kurulan Cuma Pazarı esnafları, Ramazan aylarında tezgahlarını sahurda kurarak, iftar saatine kadar vatandaşın alışveriş yapmasını sağlıyor.
İFTARI TEZGAH BAŞINDA YAPIYORUZ
Pazarcı esnafı Fatih Özkaplan, “Pazarcı esnafı olmak zor bir meslek, yaz kış tezgahımızı açarak vatandaşlarımıza taze ürün satarak ekmek paramızı kazanırken vatandaşlarımıza da hizmet ediyoruz. Ramazan aylarında da hizmetimizi aksatmamak için iftar saatinin son dakikasına kadar tezgahlarımız açık tutuyoruz. Bizlerde iftarımızı tezgahlarımızın başında yapıyoruz” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.