17 Nis 2022 - 16:01- Gündem G: 17 Nis 2022 - 16:03

Pazarcı esnafı iftarını tezgah üzerinde yapıyor

Karamürsel’de en büyük pazarı, Cuma Pazarı esnafı, sahurda açtıkları tezgahlarını sandık üzerlerine kurdukları iftar sofralarının ardından topluyor
Pazarcı esnafı iftarını tezgah üzerinde yapıyor mask
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Ramazan ayının gelmesiyle cuma günleri, akşamın geç saatlerine kadar tezgahlarında vatandaşlara hizmet sunan pazarcılar, iftarını da tezgah ve sandıklar üzerlerinde yaptıktan sonra topluyor. Sebze, meyve, giyim ve köylü pazarı olarak kurulan Cuma Pazarı esnafları, Ramazan aylarında tezgahlarını sahurda kurarak, iftar saatine kadar vatandaşın alışveriş yapmasını sağlıyor.

İFTARI TEZGAH BAŞINDA YAPIYORUZ

Pazarcı esnafı Fatih Özkaplan, “Pazarcı esnafı olmak zor bir meslek, yaz kış tezgahımızı açarak vatandaşlarımıza taze ürün satarak ekmek paramızı kazanırken vatandaşlarımıza da hizmet ediyoruz. Ramazan aylarında da hizmetimizi aksatmamak için iftar saatinin son dakikasına kadar tezgahlarımız açık tutuyoruz. Bizlerde iftarımızı tezgahlarımızın başında yapıyoruz” dedi.

17 Nis 2022 - 16:01 - Gündem

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