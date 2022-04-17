ÖĞ-DER Kocaeli-2 Şubesi kuruldu

Şuurlu Öğretmenler Derneği (ÖĞ-DER) 2005 yılında rahmetli Prof. Dr Necmettin Erbakan’ın tavsiyeleri ile Ankara’da kurulmuştu. Tüm illerde şubeleri olan ÖĞ-DER, son olarak Gebze, Darıca, Çayırova ve Dilovası’nı da kapsayarak ÖĞ-DER Kocaeli-2 Şubesi olarak açıldı.

“BÖLGEMİZE HAYIRLI OLSUN”

İftar programında kısa bir konuşma yapan ÖĞ-DER Kocaeli-2 No’lu Şube Kurucu Başkanı Muzaffer Çetin, “Kocaeli’mizin batı yakası diye adlandırılan Gebze, Darıca, Çayırova ve Dilovası ilçelerimizi içine alan ÖĞ-DER Kocaeli-2 olarak ‘Önce ahlâk ve maneviyat’ ilkelerimize bağlı, milli şuur anlayışı ile insanları ötekileştirmeden, başta öğretmenlerimiz olmak üzere tüm öğrencilerimize katkı sağlamak için çalışma gayreti içinde olacağız. Kocaeli-2 Şuurlu Öğretmenler Derneği Şubesi bölgemize ve halkımıza hayırlı olsun” dedi. Şuurlu Öğretmenler Derneği Kocaeli-2 şubesi 6 ay içinde olağan kongresini yapmak için çalışmalarına başladı.