ÖĞ-DER Kocaeli-2 Şubesi kuruldu

Şuurlu Öğretmenler Derneği (ÖĞ-DER) 2005 yılında rahmetli Prof. Dr Necmettin Erbakan’ın tavsiyeleri ile Ankara’da kurulmuştu. Tüm illerde şubeleri olan ÖĞ-DER, son olarak Gebze, Darıca, Çayırova ve Dilovası’nı da kapsayarak ÖĞ-DER Kocaeli-2 Şubesi olarak açıldı.
“BÖLGEMİZE HAYIRLI OLSUN”
İftar programında kısa bir konuşma yapan ÖĞ-DER Kocaeli-2 No’lu Şube Kurucu Başkanı Muzaffer Çetin, “Kocaeli’mizin batı yakası diye adlandırılan Gebze, Darıca, Çayırova ve Dilovası ilçelerimizi içine alan ÖĞ-DER Kocaeli-2 olarak ‘Önce ahlâk ve maneviyat’ ilkelerimize bağlı, milli şuur anlayışı ile insanları ötekileştirmeden, başta öğretmenlerimiz olmak üzere tüm öğrencilerimize katkı sağlamak için çalışma gayreti içinde olacağız. Kocaeli-2 Şuurlu Öğretmenler Derneği Şubesi bölgemize ve halkımıza hayırlı olsun” dedi. Şuurlu Öğretmenler Derneği Kocaeli-2 şubesi 6 ay içinde olağan kongresini yapmak için çalışmalarına başladı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.