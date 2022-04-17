Türk Kızılay Karamürsel Şubesi, Türkiye 3’üncüsü oldu

Türk Kızılay Genel Merkezi tarafından ülke genelinde yapılan, ‘Genel Performans Sıralaması Temsilcilik Kategorisi’ değerlendirmesinde Türk Kızılay Karamürsel Şubesi, özverili çalışmaları ve gayretleri ile 306 temsilciliğin arasından Türkiye 3’ncüsü ödülüne layık görüldü.

“DUR DURAK BİLMEKSİZİN HEP ÇOK ÇALIŞTIK”

Türkiye 3’ncüsü olmanın mutluğunu yaşadıklarını ifade eden Türk Kızılay Karamürsel Şube Başkanı Yusuf Ziya Alemdar, “Bizleri iyilik yolunda yalnız bırakmayan değerli bağışçılarımıza, her zaman yanımızda olan değerli gönüllülerimize ve her daim desteklerini gördüğümüz değerli Karamürsel halkına teşekkür ederim. Karamürsel’in adını hep birlikte bu noktaya taşımaktan büyük bir onur ve gurur duyuyoruz. Şartlarımız çok çetin olsa da iyiliğin ve iyilerin gücü ile dur durak bilmeksizin hep çok çalıştık. Bu iyilik hareketinde başta yönetim kurulumuz, şube çalışanlarımız, gönüllülerimiz ile birlikte Karamürsel’de birçok başarıya imza attık. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi.