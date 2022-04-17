Aygün, STK’ların iftarına katıldı

Derince’deki dernekler, Ramazan ayı içerisinde çeşitli iftarlar ve programlar düzenliyor. Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün de derneklerin iftar davetlerine katılarak her zaman olduğu gibi Ramazan ayında da STK’ların yanında olmaya devam ediyor. Başkan Aygün, bu kapsamda lk olarak beraberinde Derince Belediye Meclis Üyesi İmdat Gülcan ile birlikte Yenikent Kültür Merkezi’nde bir iftar programı düzenleyen Kocaeli Adıyamanlılar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’nin davetine katıldı.

KARS-ARDAHAN-IĞDIR

Burada dernek başkanı Sinan Yılmaz ve dernek üyeleri ile bir araya gelen Başkan Aygün, ‘Hayırlı Ramazanlar’ temennisinde bulundu. Başkan Aygün, aynı gün İbni Sina Mahallesi’nde bir iftar programı düzenleyen Kocaeli Serhat İlleri Kars-Ardahan-Iğdır Dayanışma Derneği Başkanı Fuat Katkay ve dernek üyelerini de ziyaret etti. AKP Derince İlçe Başkanı Koray Merdan, Derince Belediyesi Meclis Üyeleri Kenan Yalçın ve Mustafa Morgül ile teşkilat yöneticilerinin de eşlik ettiği programda gündeme dair istişareler gerçekleşti.

YIĞILCALILAR VE YÖRÜKLER

Hafta sonu programlarını STK’lara ayıran Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, pazar günü ilk olarak Kocaeli Yığılcalılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’nin Yenikent Kültür Merkezi’nde düzenlediği iftara katıldı. Yığılca Belediye Başkanı Rasim Çam, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Koordinatörü Hasan Ayaz, Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Mehmet Aras, AK Parti Derince İlçe Başkanı Koray Merdan, MHP Derince İlçe Başkanı Salim Sayar ve davetlilerin katılımıyla gerçekleşen iftar programında konuşan Başkan Aygün,

KÜLTÜREL ZENGİNLİKLER

“Hemşehri derneklerimiz bizim kültürel zenginliğimizdir. Birlikte yaptığımız istişareler bizlere güç katıyor, yol haritamızı belirliyor. STK’larımız ile daima biriz, beraberiz” dedi. Başkan Aygün, iftar programının ardından Kocaeli Yığılcalılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Nezih Ekrem Keleş ve dernek üyelerini, İbni Sina Mahallesi’ndeki dernek binasında da ziyaret etti. Başkan Aygün, STK ziyaretleri kapsamında son olarak Kocaeli Yörükleri Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Fahri Akyol ve dernek yönetiminin konuğu oldu.