Cip ile panelvan çarpıştı: 2 yaralı

Kaza, Kartepe ilçesine bağlı Suadiye Mahallesi Bağdat Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, R.S. idaresindeki 41 HR 215 plakalı Toyota marka cip ile karşıdan gelen E.G. idaresindeki 34 PL 6172 plakalı Hyundai marka panelvan çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Hyundai marka panelvanın sürücüsü E.G. aracın içerisinde sıkıştı. Kazayı görenler tarafından 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. E.G., itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılıp sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı sürücüler, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.