Cip ile panelvan çarpıştı: 2 yaralı

Kaza, Kartepe ilçesine bağlı Suadiye Mahallesi Bağdat Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, R.S. idaresindeki 41 HR 215 plakalı Toyota marka cip ile karşıdan gelen E.G. idaresindeki 34 PL 6172 plakalı Hyundai marka panelvan çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Hyundai marka panelvanın sürücüsü E.G. aracın içerisinde sıkıştı. Kazayı görenler tarafından 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. E.G., itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılıp sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı sürücüler, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.