Darıca ve Fatih direniyor: 2-2

3.Lig 2.Grup temsilcimiz Darıca G.B., Elazığ deplasmanında 2-0 yenilmek üzereyken golcüsü Fatih Şerifoğlu ile son 10 dakikada iki gol bulup, altın değerinde bir puan kaptı. Düşme hattında adeta alev alev yanan Darıca, hafta içi sahasında Bayrampaşa ile 0-0 berabere kalmış, ama maçtan sonraki olaylar nedeniyle başı hayli derde girmişti.