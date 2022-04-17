3.Lig 2.Grup temsilcimiz Darıca G.B., Elazığ deplasmanında 2-0 yenilmek üzereyken golcüsü Fatih Şerifoğlu ile son 10 dakikada iki gol bulup, altın değerinde bir puan kaptı. Düşme hattında adeta alev alev yanan Darıca, hafta içi sahasında Bayrampaşa ile 0-0 berabere kalmış, ama maçtan sonraki olaylar nedeniyle başı hayli derde girmişti.
17 Nis 2022 - 17:53- Gündem Güncelleme: 17 Nis 2022 - 17:54
Darıca ve Fatih direniyor: 2-2
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.