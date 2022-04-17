17 Nis 2022 - 21:25- Gündem G: 17 Nis 2022 - 21:27

Diş hekimleri yeni yönetimi seçti! Listeler delik deşik!

Kocaeli Diş Hekimleri Odası olağan genel kurulunda mevcut başkan Ece Erinalçık Şemen yeniden başkan seçildi. Çarşaf liste ile yapılan seçimlerde Şemen’in rakibi Mehmet Kılıç ve listesindeki 2 isim de yönetime girmeyi başardı. Denetleme kurulunun tamamı da Kılıç’ın listesindeki isimlerden seçildi

Serhat Güneş
Serhat Güneş Tüm Haberleri
Diş hekimleri yeni yönetimi seçti! Listeler delik deşik! mask

Kocaeli Diş Hekimleri Odası 18. Olağan genel kurulunda seçim işlemi sona erdi. Mevcut Başkan Ece Erinalçık Şemen ve Mehmet Kılıç’ın aday olduğu başkanlık seçimlerinde oyların çoğunluğunu alan Mevcut başkan Ece Erinalçık Şemen odanın tekrardan başkan seçildi. İzmit Şen İş Merkezi’nde bulunan oda binasında yapılan seçim çarşaf liste yöntemi ile yapıldı.

LİSTELER DELİNDİ

Şemen’in rakibi Mehmet Kılıç ise en çok oyu alan ikinci kişi olarak Şemen’in listesini deldi ve yönetime girdi. Kılıç’ın yönetim listesinde yer alan Deniz Güler Ergünce ve Töre Genç de listeyi delerek Şemen’in yönetiminde yer aldı. Disiplin kurulunda ise Kılıç’ın listesinde yer alan Reyhan Karaaslan ve Bora Bayrak listeyi delerek disiplin kurulunda yer aldı. Denetle kurulundaki isimlerin tamamı ise Mehmet Kılıç’ın listesindeki isimlerden seçildi.

DİŞ HEKİMLERİ ODASI YÖNETİMİ

Ece Şemen 214 oy
Mehmet Kılıç 210 oy
Töre Genç 206 oy
Berna Arslan 200 oy
Demet Patoğlu Kantarcı 195 oy
Meltem Yıldırım 197 oy
Meral Başyiğit 197 oy
Deniz Ergünce 193 oy
Serpil Gezer 193

DİSİPLİN KURULU
Ömer Erdal 339 oy
Reyhan Karaaslan 213 oy
Bora Bayrak 209 oy
Ayşe Çalık 208 oy
Fatih Yılmaz 198 oy

DENETLEME KURULU
Hamza Turan 217 oy
Hasan Orakçı 216 oy
Zehra Nilgün Özyuva 213 oy

# ile

17 Nis 2022 - 21:25 - Gündem

Muhabir  Serhat Güneş

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