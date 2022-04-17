Diş hekimleri yeni yönetimi seçti! Listeler delik deşik!

Kocaeli Diş Hekimleri Odası 18. Olağan genel kurulunda seçim işlemi sona erdi. Mevcut Başkan Ece Erinalçık Şemen ve Mehmet Kılıç’ın aday olduğu başkanlık seçimlerinde oyların çoğunluğunu alan Mevcut başkan Ece Erinalçık Şemen odanın tekrardan başkan seçildi. İzmit Şen İş Merkezi’nde bulunan oda binasında yapılan seçim çarşaf liste yöntemi ile yapıldı.

LİSTELER DELİNDİ

Şemen’in rakibi Mehmet Kılıç ise en çok oyu alan ikinci kişi olarak Şemen’in listesini deldi ve yönetime girdi. Kılıç’ın yönetim listesinde yer alan Deniz Güler Ergünce ve Töre Genç de listeyi delerek Şemen’in yönetiminde yer aldı. Disiplin kurulunda ise Kılıç’ın listesinde yer alan Reyhan Karaaslan ve Bora Bayrak listeyi delerek disiplin kurulunda yer aldı. Denetle kurulundaki isimlerin tamamı ise Mehmet Kılıç’ın listesindeki isimlerden seçildi.

DİŞ HEKİMLERİ ODASI YÖNETİMİ

Ece Şemen 214 oy

Mehmet Kılıç 210 oy

Töre Genç 206 oy

Berna Arslan 200 oy

Demet Patoğlu Kantarcı 195 oy

Meltem Yıldırım 197 oy

Meral Başyiğit 197 oy

Deniz Ergünce 193 oy

Serpil Gezer 193

DİSİPLİN KURULU

Ömer Erdal 339 oy

Reyhan Karaaslan 213 oy

Bora Bayrak 209 oy

Ayşe Çalık 208 oy

Fatih Yılmaz 198 oy

DENETLEME KURULU

Hamza Turan 217 oy

Hasan Orakçı 216 oy

Zehra Nilgün Özyuva 213 oy