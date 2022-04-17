Diş hekimleri yeni yönetimi seçti! Listeler delik deşik!

Kocaeli Diş Hekimleri Odası 18. Olağan genel kurulunda seçim işlemi sona erdi. Mevcut Başkan Ece Erinalçık Şemen ve Mehmet Kılıç’ın aday olduğu başkanlık seçimlerinde oyların çoğunluğunu alan Mevcut başkan Ece Erinalçık Şemen odanın tekrardan başkan seçildi. İzmit Şen İş Merkezi’nde bulunan oda binasında yapılan seçim çarşaf liste yöntemi ile yapıldı.
LİSTELER DELİNDİ
Şemen’in rakibi Mehmet Kılıç ise en çok oyu alan ikinci kişi olarak Şemen’in listesini deldi ve yönetime girdi. Kılıç’ın yönetim listesinde yer alan Deniz Güler Ergünce ve Töre Genç de listeyi delerek Şemen’in yönetiminde yer aldı. Disiplin kurulunda ise Kılıç’ın listesinde yer alan Reyhan Karaaslan ve Bora Bayrak listeyi delerek disiplin kurulunda yer aldı. Denetle kurulundaki isimlerin tamamı ise Mehmet Kılıç’ın listesindeki isimlerden seçildi.
DİŞ HEKİMLERİ ODASI YÖNETİMİ
Ece Şemen 214 oy
Mehmet Kılıç 210 oy
Töre Genç 206 oy
Berna Arslan 200 oy
Demet Patoğlu Kantarcı 195 oy
Meltem Yıldırım 197 oy
Meral Başyiğit 197 oy
Deniz Ergünce 193 oy
Serpil Gezer 193
DİSİPLİN KURULU
Ömer Erdal 339 oy
Reyhan Karaaslan 213 oy
Bora Bayrak 209 oy
Ayşe Çalık 208 oy
Fatih Yılmaz 198 oy
DENETLEME KURULU
Hamza Turan 217 oy
Hasan Orakçı 216 oy
Zehra Nilgün Özyuva 213 oy
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.